Åren går – men diskoteket består: Därför ordnar ”Stickan” Svärd partykväll för 55 plus

Sedan mitten av 1960-talet har han sett Örebropubliken återvända till dansgolven. Ungdomsdiskotek har följts av koncept för 30 plus och 40 plus – och nu Sveriges första disco 55 plus.

– Att ha några år på nacken hindrar inte att man kan vilja gå ut och roa sig, säger Stig "Stickan" Svärd.