Aretha Franklins liv blir tv-serie: ”Ett liv fyllt av svårigheter”

– Hon var svart kvinna, mamma, medborgarrättskämpe, sångerska. Det är en historia som det är viktigt att berätta, säger manusförfattaren och showrunnern Suzan-Lori Parks till TT.

Hon är en hyllad pjäsförfattare, Pulitzerprisbelönad för pjäsen ”Topdog”. Parks ligger bakom den åtta avsnitt långa tv-serien om Aretha Franklin och har också skrivit manus till den. Aretha Franklin spelas av Cynthia Erivo, som vi förra året kunde se i en av huvudrollerna i Stephen King-serien ”The outsider”.

Aretha Franklin levde mellan 1942 och 2018 och var en av USA:s största soul- och r'n' b-sångare någonsin, känd inte minst för låten ”Respect”.

Viktigast i arbetet med "Genius: Aretha" var researchen vad gällde sångerskans musik, konstaterar Susan-Lori Parks.

– Det är i den som man hittar henne. Ångest, triumf, allt finns där. Att lyssna på hennes musik gav mig mer än att läsa någon bok. Den berättade så mycket för mig, säger hon.

Hon framhåller att Aretha Franklin hade ett oerhört tufft liv.

– Hon blev gravid när hon var tolv. Hur påverkade det hennes liv, ett liv som var fyllt med svårigheter? Men hennes respons blev ”ni ska inte knäcka mig”. Hon fann guld som ett svar på allt det svåra hon gick igenom.

Detta år kommer det flera filmer och tv-projekt om ikoniska svarta sångerskor – förutom ”Genius: Aretha” ”The United States vs Billie Holiday”, ”Tina” och biofilmen ”Aretha” med Jennifer Hudson i huvudrollen. Är det en tillfällighet? Ja, säger Parks.

– Sådant här går så ofta i vågor. Jag tror inte att det handlar om ett svar på rasismen under Trump. Våra berättelser är större än att vara ett svar på Trump.

Nu arbetar Parks med nästa säsong av ”Genius”, som ska handla om Martin Luther King.

– Vi har alla fått en gåva som kan definiera oss. De här berättelserna kan väcka oss och få oss att inse våra egna möjligheter.

Gunnar Rehlin/TT

*

Fakta: Suzan-Lori Parks

Ålder: 57.

Bor: I Los Angeles.

Yrke: Manusförfattare, musiker, författare.

Tidigare: Pjäser som "The America play", "Venus", "In the blood", "Fucking A", "Topdog/Underdog" (belönades med Pulitzer-priset).

Aktuell: Har skrivit tv-serien "Genius: Aretha" (som strömmas på Disney Plus) och biofilmen ”The United States vs Billie Holiday".

Kommande: "Genius: Martin Luther King".