Årets bostadsmarknad präglad av Covid-19 - Nu kostar snittvillan i Örebro nära fyra miljoner

- 2020 var året då bostaden blev mittpunkten i mångas liv. Vi ser en ökad längtan efter mer boyta, tillgång till trädgård och möjlighet till hemmakontor, säger Staffan Tell som är talesperson på Hemnet.

I sökstatistiken avspeglar sig en ökad efterfrågan på sådant som gör livet hemmavid roligare. Bland det som efterfrågas mer än tidigare hör tillgång till trädgård, större boyta, hemmakontor, uteplats, inglasad balkong och pool/spabad.

Statistiken gäller perioden december 2019 till och med november 2020.

För Örebro med sin långvariga brist på villor steg priserna de senaste tolv månaderna med 6 procent. Snittpriset under senaste året för en villa är 3,5 miljoner kronor. De senaste tre månaderna har priset ökat ytterligare och snittpriset var då 3,9 miljoner kronor. Totalt såldes 601 villor under perioden november 2019 - november 2020.

Även bostadsrätterna i Örebro har ökat i pris. Prisökningen är 2,5 procent och snittpriset för en bostadsrätt är nu 2 miljoner kronor. Totalt såldes 1 721 bostadsrätter under perioden december 2019 - till och med november 2020.

Örebro län är ju inte någon av de stora fritidshuslänen men såklart köps och säljs de som finns. Snittpriset för ett fritidshus i Örebro kommun är 1 miljon kronor. Prisökningen är 2,8 procent på de 36 fritidshus som såldes.

När det gäller länet är det ibland för få försäljningar för att det ska göras jämförelsestatistik med upp- eller nedgångar av priset. Därför redovisas inte alla prisförändringar.

Med få försäljningar kan ett väldigt billigt eller väldigt billigt hus slå stort i statistiken och ge ett lite snedvridet totalresultat. Men med det i minnet kommer här länets siffror.

Någon som sticker ut i länet är priset på fritidshus i Askersund. Under de senaste tolv månaderna var medelpriset 2,2 miljoner kronor. Då det bara var 24 sålda redovisas inte statistik för prisförändringar.

De 94 sålda villorna i Askersund har ökat med 18 procent i pris under hösten till ett snittpris på 1,7 miljoner kronor. De 22 sålda bostadsrätterna kostar 1,1 miljoner kronor i snitt.

I Degerfors kostar snittvillan 910 000 kronor baserat på de 92 sålda villorna. De 8 sålda fritidshusen snittar på 786 000 kronor medan bostadsrätterna kostar 385 000 kronor. Där såldes 14 bostadsrätter under de senaste 12 månaderna.

I Hallsberg har det varit en kraftig ökning av villapriserna med hela 26 procent det senaste året. En snittvilla kostade i höstas 1,8 miljoner kronor. Under de senaste 12 månaderna såldes 116 villor. Snittpriset för ett fritidshus är 900 000 kronor på de tio sålda och för bostadsrätterna var snittpriset 650 000 kronor i höstas på de 40 sålda bostadsrätterna.

I Hällefors är det fortsatt låga priser på villor. 50 villor såldes de senaste 12 månaderna med ett snittpris på 555 000. Under hösten har snittpriset varit 500 000 kronor. Priset på ett fritidshus är däremot högre och låg i höstas på 2,1 miljoner kronor. Det såldes tio fritidshus.

I Karlskoga har priset gått upp 20 procent på de 230 villorna som sålts under senaste 12 månaderna. Genomsnittspriset är nu 1,7 miljoner kronor. Även bostadsrätterna har gått upp i pris. De 385 bostadsrätterna kostade i snitt 572 000 kronor. Fritidshusen som såldes var bara 6 stycken med ett medelpris på 1,9 miljoner kronor.

Kumla har en intressant utveckling av villapriset. Sett som helhet ökade de 173 sålda villorna med 12 procent i pris. Men om man bara tittar på hösten handlar det i stället om en prisminskning på 5 procent. Snittvillan kostar 2,3 miljoner. Bostadsrätterna i Kumla har ökat i pris med 30 procent och kostar i dag 1,2 miljoner kronor. Totalt såldes 90 villor. Bara ett fritidshus såldes under året i Kumla. Det kostade 600 000 kronor.

I Laxå såldes 44 villor till ett genomsnittspris på 867 000 kronor. 8 bostadsrätter såldes också. Där blev snittpriset 274 000 kronor. Dyrast var fritidshusen i Laxå. 753 000 blev snittpriset på de 7 som såldes.

I Lekeberg såldes 48 villor till ett medelpris på 1,9 miljoner kronor. 34 bostadsrätter såldes till ett snittpris på 1,7 miljoner kronor. Antalet fritidshus som såldes var 13 med ett snittpris på 1 miljon kronor.

Priset på villor i Lindesberg har ökat med 10 procent under senaste året men minskat med 3 procent under hösten. Snittpriset var under hösten nära 1,5 miljoner kronor på de 187 villor som såldes. 104 bostadsrätter såldes till ett snittpris på 713 000 kronor. De 17 fritidshus som såldes genererade ett medelpris på 1,1 miljoner kronor.

I Ljusnarsberg såldes 445 villor till ett snittpris på 713 000 kronor. 12 sålda fritidshus gav ett snittpris på 630 000 kronor.

I Nora slutligen såldes 83 villor till ett snittpris på 2 miljoner kronor. 30 bostadsrätter kostade i snitt 473 000 kronor. Fritidshusen var 11 och kostade 1,2 miljoner kronor i snitt. Ingen statistik för om det blev ett ökat eller minskat pris under året finns.

Statistiken kommer från Hemnet och Svensk Mäklarstatistik som baserar sina siffror på uppgifter från Sveriges mäklare.