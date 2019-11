Marie J:son Lindh Nordenmalm spelar då orgelönskemålen Du är den ende, Pie Jesu av Lloyd Webber, Because he lives, Morrowind, Tuba Tune, Änglagård, Time to say goodbye, Adagio av Albinoni, Imagine av Lennon, Gammal fäbodpsalm, Gabriellas sång och Amazing grace.

Det är fri entré, kaffe och smörgås serveras och kollekt tas upp till konsertverksamheten i Nora kyrka.

– Nästa lunchorgel blir den 25 mars, hälsar Marie.