Arrangerar motionslopp för utsatta barn i Ghana: ”Skola och kunskap är A och O om du ska bygga upp ett land”

– Jag minns fortfarande den där dagen i mars 2012. Jag på brorsans utslitna mountainbike och Jenny på sin farmors gamla cykel. Det var riktigt grisigt, och vi undrade vad vi höll på med? Var finns tjusningen i motvind, snöblandat regn, för lite kläder och punktering mitt ute i ingenstans?, berättar Elin Ekerheim Matsman.

– Vi var riktigt arga och behövde en morot som tog oss igenom alla vedermödor.

Elin och hennes kompis Jenny Grip träffades 2011 då de som nyutexaminerade fritidsledare jobbade på fritidsgården i Vivalla. Elin ville springa, simma och cykla i den så kallade Tjejklassikern, medan Jenny "bara" ville cykla ett långlopp. De bestämde sig för "Cykelutmaningen". Där skulle de cykla Vänern runt dryga 58 mil på tre dygn, 10 mil Tjejvättern och Vätternrundan på 30 mil.

– Vi utmanade och peppade alltid varandra och slog alltid vad om hur det skulle gå och vilken tid vi skulle få när vi tränade.

Och just vadslagning har blivit själva motorn i de båda kvinnornas livsprojekt. De skulle samla in pengar till någonting bra, men de ville själva bestämma till vad och hur.

– Folk får tippa vår tid och satsa pengar på det, medan vi avsätter vår tid på träning och tävling och allt kringarbete. Det blev starten för "Time for Ghana-insamlingen".

På den tiden, 2011, hade ingen av dem egna barn. Men barn låg dem alltid varmt om hjärtat. Och siffran 263 miljoner barn runt om i världen som inte får gå i skolan, störde deras sinnelag.

Jenny hade tidigare varit med i en hjälpsändning till Ghana, så där fanns redan kontakter. Och där fanns det också stora behov av pengar till barns skolgång.

– Skola och kunskap är A och O om du ska bygga upp ett land eller ditt eget liv. I Ghana är många barn föräldralösa och bor på barnhem. Där får de bara gå i skolan till och med sjätte klass, berättar Elin.

Deras tre första lopp inbringade 4500 kronor och priserna till de vinnande tipparna kom från olika sponsorer som Elin och Jenny själva raggat ihop. För pengarna köptes skolböcker som skänktes till ett barnhem. Det gjordes med hjälp av en annan svensk stiftelsen som hade erfarenhet av barnhemsarbete i Ghana.

– Var vi nu klara, eller skulle vi göra någonting mer? Vi och många i omgivningen frågade.

Allting fick en nästan explosionsartad fortsättning. Med hjälp av den digitala världens bloggar, Facebook, Instagram, egen hemsida och Youtube spred de sin mission - och fick många napp. Men också mycket arbete:

2013 genomförde de både Vänern Runt och "Stora klassikern" (Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet och Lidingöloppet).

Senare samma år anordnades en stor gala på Ritz i Örebro för 300 betalande gäster. De firade tillsammans att de uppsatta insamlingsmålen var nådda: 134 000 kronor.

För de pengarna kunde elva överåriga föräldralösa barn i Ghana flytta till en internatskola för tre års studier med allt betalt: skoluniform, skolböcker, boende, mat och sjukvård.

Från 2014 minns Elin maratonloppens moder: den 42 kilometer långa sträckan mellan Marathon och Aten i Grekland. Den genomfördes i 27-gradig värme och började med en 17 kilometer lång uppförsbacke...

Samma år inleddes ett samarbete med den kände cykelprofilen och kommentatorn med mera, Roberto Vacchi. Han blev Time for Ghanas hedersambassadör och tjejerna fick tillsammans med honom, och ett eget cykellag, cykla Halvvättern och drog in 85 000 kronor.

2015 var det dags för Elin och Jenny att för första gången tillsammans åka till Ghana. Det var strax efter de stora ebolautbrotten i Västafrika och med 50 kilos övervikt i packningen, bland annat en hel hockeytrunk fylld med insamlade gympaskor.

– Nu fick vi på plats själva träffa barnen, se att våra insamlingar gjort skillnad och få bekräftat att skolan var det viktigaste, berättar Elin.

För tre år sedan, 2016, fick både Elin och Jenny själva sina första barn. Och på frågan om hur deras män stått ut med att ha Ghana-insamlingen som en livsstil, svarar Elin:

– Våra män var tidigt med som våra största supportrar och är en enormt viktig del av projektet. Att sluta med detta finns liksom inte på världskartan - då hade de nog valt bort oss för länge sedan.

Inte ens under föräldraledigheten upphörde kvinnornas insamlingsiver. Via nätet sålde de gåvobrev som resulterade i att skolpaket, getter, höns och babykitt kunde inhandlas och levereras till behövande i Ghana.

2017 fattade de ett stort beslut: Time for Ghana skulle efter fem år bli en stiftelse, med eget konto, revisor och bokföring. Nu var siktet inställt på att få med även företag som sponsorer och bidragsgivare.

Under 2018 startade tjejerna, tillsammans med Jennys man Sebastian och några fler, ett eget cykellag "Team Time for Ghana". Som ett färgglatt cyklande barnkalas samlade de in över 852 skolstarter. Och i samband med Ironman-loppet i Kalmar (3,8 km simning, 17 mil på cykel och 42 km löpning), gjorde Elin och Jenny sin "mamma-comeback". Den inbringade 20 000 kronor.

Våren 2018 var det dags för en ny resa till Ghana. Förutom att följa upp tidigare projekt, så valde de den här gången att besöka två mindre byar som de ville satsa på: Bobikoma och Takorase, båda tre timmars bilresa från huvudstaden Accra, om vägarna och trafiken tillåter.

– Återigen fick vi bevis på att vårt slit är värt det. Våra kallsupar, punkteringar, kramper och skavsår är livsavgörande för många av barnen. Om de inte får gå i skolan står de utan skyddsnät och riskerar att bli tonårsmammor, fiskeslavar, eller sexuellt utnyttjade, berättar Elin.

Sedan dess har projektet rullat på. I Ghana finns partners som gör inköpen och genomför leveranserna, sömmerskor som syr skoluniformer, och som förser stiftelsen med bilder och texter om de familjer och barn som varje månad får del av skolpaketen.

Time for Ghana har numera ett eget cykellag och ambassadörer som deltar på både Vasaloppet, Vätternrundan och Lidingöloppet, på lagets egna dräkter finns loggor för sponsorföretag och via en särskild webbshop kan den som vill köpa dessa specialanpassade dräkter.

– Man kan bli förblindad av att den senaste Vätternrundan inbringade 346 000 kronor, men vi är lika glada och tacksamma när vi får 300 kronor i en insamlingsbössa, eller när svenska skolbarn skänker sin veckopeng till oss.

Time for Ghana-loppet:

Att Elin och jag sitter och gör den här intervjun på Stora Holmen i Örebro är ingen tillfällighet. Hon vill visa mig platsen för det kommande "Time for Ghana-loppet". Alla är välkomna att den 18 augusti springa ett varvlopp ute på holmens udde. För varje 370-metersvarv ska deltagaren, eller hellre dennes sponsor, betala minst 25 kronor. Barn springer i 15 minuter och vuxna i 30 minuter.

På plats mellan klockan 13-17, kommer det att finnas flaggvakter, en dj som svarar för musik och uppvärmning, godisregn, gratis tröjor för alla deltagare samt gröngräs för den medhavda picknickkorgen.

Anmälan kan göras på www.timeforghana.se/loppet senast den 15 augusti.

Elin Ekerheim Matsman, Örebro, 34 år, man med barn och ett i magen, enhetschef för Magelungens kolloverksamhet i Stockholm och Örebro.

Jenny Grip, Stockholm, 34 år, man och två barn, socionom i Stockholm.

Fakta om Ghana: 1957 slogs den tidigare brittiska kolonin Guldkusten och territoriet Brittiska Togoland samman och blev Ghana. Det var det första landet i det koloniala Afrika som blev självständigt.

Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

Officiellt språk: engelska

Antal invånare: 29 miljoner

Huvudstad: Accra

Religion: Närmare tre fjärdedelar av invånarna är kristna.