Årsfinal på Fornaboda – så var söndagens trav: ”Karriärens bästa prestation”

V5-fakta

Rätt rad: 8-7-10-6-4

5 rätt: 591 kr.

Omsättning: 221 276 kr.

Antal system: 5 830.

V4-fakta

Rätt rad: 10-6-4-14

4 rätt: 1 601 kr.

Omsättning: 230 383 kr.

Antal system: 6 055.

V3-raden: 4-14-6

Utdelning: 1 585 kr (utdelning på två rätt)

Tummen upp: Grace Journey gjorde nog karriärens bästa prestation när hon tog karriärens andra seger. Stoet vann på fina 1.13,4 voltstart över sprinterdistans från ledningen och var aldrig i förlustfara. Bakom henne satt årets champion Jorma Kontio.

Tummen ner: Zidane Grif travade bedrövligt och borde inte ha fått starta, Jorma räddade hästen flera gånger från att galoppera. Men ett varv från mål kunde inte ens finländaren hjälpa Ready Cash-avkomman utan det blev galopp. Timo Nurmos får ingen fason på hästen, han har haft tveksam stil i samtliga starter hos Timo men så dålig som han såg ut denna söndag så illa har det inte varit tidigare.

Tränare i fokus: Jörgen Westholm tog en dubbelseger med egentränade treåringar. Med bägge prickade Jörgen från springspår och satt omgående i ledningen. Hittlite travade 1.14,3 sista varvet i karriärens andra start och vann säkert på ett fint vis. Fenix Brick blev utmanad hela sista varvet av Mellby Good och dessa bjöd på en sevärd duell. Fenix var dock ärlig och sträckte på sig och vann via 1.13,1 sista varvet och avlade i och med det sin maiden.

Hemmaseger efter dramatik: Oss Can var favoritspelad och gjorde ett tappert lopp, fyraåringen kördes offensivt av Torbjörn Jansson och satt i ledningen 900 kvar trots bakspår över kort distans. Hästen blev tvåa i mål men fick segern efter diskning av målettan Mine Lotta. Lovisa Canneryds travare tog i och med det årets andra seger, sista halvvarvet sprang han 1.24 trots att Tobbe bitvis fick stötta honom.

Hederhästen vann årsfinalen: Charrua Forlan tog årets första seger och vann Fornabodas årsfinal på ett lätt vis utan att behöva förta sig. Hans-Owe Sundberg körde på extrem säkerhet i detta stayerlopp och efter 1.12,7 sista varvet kunde han finåka upploppet ner. Hästen har tjänat över fyra miljoner kronor och tog i och med denna triumf sin 26:e seger. Som vanligt visade HOS upp tioåringen i ett bländande skick!

Lira nästa gång: Åke Lindbloms nyförvärv Palm Cay var markant bättre i andra starten för Guldtanden. Hon travade 1.15,4 sista varvet och var nära att vinna från spets, men fick ge sig mot bra avslutande Art Brown som tog karriärens första seger. Kan Åke hitta ett passande sprinterlopp med denna startsnabba märr och få ett framspår lär hon sälja sig dyrt i spets i den klass hon nu befinner sig i.

Värt att notera: Detta var årets sista tävlingsdag, mycket speciellt år utan publik på natursköna Fornaboda, detta vill undertecknad inte uppleva igen. Man kan minst sagt säga att något har fattats denna säsong, Boda är publik i gröngräset som njuter av travsport i solen. Kuskchampion på banan blev som vanligt Jorma Kontio och tränarchampionatet vann Timo Nurmos överlägset!

Riktig vinnarhäst: Hållihop gjorde ingen start 2019, men har kommit tillbaka på tävlingsbanan på bästa vis. Denna soliga eftermiddag tog sjuåringen årets andra seger på nya rekordet 1.13,4 auto över medeldistans. Hästen höll undan från ledningen men hade stumma ben sista 50 och det skiljde inte mycket mot bra avslutande Hercules Boko. 18 starter har Hållihop gjort, detta var hans nionde seger. Imponerande och Henrik Åslund har matchat hästen snyggt.

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 6.Hittlite (Jörgen Westholm), 16,7 (2,72) 2) 7.Boots Hanson, 16,8 (5,68) 3) 9.Keepsake Boko, 17,5 (4,80) 4) 4.Casino T.A., 17,8 (100,51) 5) 2.G.Cross, 17,9 (16,31) 6) 5.Livi Poldark, 18,4 (58,34) 7) 11.Homer D., 18,6 (33,44) 8) 8.Ess Joculus, 18,6 (37,06) Opl: 3.Loaded Eliyas, (4,45) 1.Lillhard Noa Bell, (198,61) 10.Aroshi, (19,53). Odds: 2,72. Plats: 1,44-1,82-2,00. Tvilling (6/7): 5,02. Trio (6-7-9): 31,47. Strukna: 12.

Lopp 2: 1) 6.Fenix Brick (Jörgen Westholm), 16,4 (1,89) 2) 11.Mellby Good, 15,7 (2,03) 3) 5.Jesus of Cool, 18,4 (129,82) 4) 8.If I Aint Got You, 18,9 (239,70) 5) 10.Daenerys Targaryen, 18,5 (118,66) 6) 12.WhenLoveTakesOver, 18,6 (217,09) 7) 4.Queen Melody, 19,4 (99,21) Opl: 9.Larry Laday, (162,69) 13.Garantina, (331,53). Odds: 1,89. Plats: 1,11-1,12-8,27. Tvilling (6/11): 1,82. Trio (6-11-5): 54,49. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 8.Charrua Forlan (Hans-Owe Sundberg), 14,6 (2,10) 2) 4.Mellby Ess, 15,9 (13,26) 3) 3.Flash Teemer, 16,2 (5,68) 4) 6.Wollafur, 16,0 (16,74) 5) 2.Mr Dream Coktail, 17,5 (37,58). Odds: 2,10. Plats: 1,17-2,21-1,41. Tvilling (4/8): 14,14. Trio (8-4-3): 44,89. Strukna: 1, 5.

Lopp 4: 1) 7.Art Brown (Torbjörn Jansson), 15,6 (8,54) 2) 3.Palm Cay, 15,6 (14,24) 3) 2.Torrent d'Inverne, 15,9 (11,53) 4) 1.Loveyouecus, 16,1 (10,38) 5) 12.Askö Winn, 16,1 (20,75) 6) 6.Xanthis Fortune, 16,1 (1,98) 7) 5.Gaz Oil, 16,1 (6,43) Opl: 9.Select Dream, (73,30) 8.Django Cross, (88,51) 11.Dynamite Maxi, (50,09) 4.Unica Vega, (21,73) 10.Käbb's Valente, (98,94). Odds: 8,54. Plats: 2,32-3,49-2,43. Tvilling (3/7): 30,77. Trio (7-3-2): 739,54. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 10.Oss Can (Torbjörn Jansson), 27,9 (1,84) 2) 8.Rigel Anne, 28,5 (33,94) 3) 3.Eld Riga, 28,7 (24,21) 4) 2.Neo Mollyn, 29,0 (30,99) 5) 12.Fina Boelito, 29,1 (47,72) 6) 6.G.G.Qurre, 29,5 (7,70) 7) 7.Guli Birk, 29,6 (51,59) Opl: 5.Faks Kungen, (24,18) 4.Lax Erik, (68,58). Odds: 1,84. Plats: 1,30-5,27-3,75. Tvilling (8/10): 30,20. Trio (10-8-3): 313,84. Strukna: 11.

Lopp 6: 1) 6.Grace Journey (Jorma Kontio), 13,4 (1,93) 2) 10.So Bear, 12,8 (23,96) 3) 1.Nouvelle Isabell, 14,1 (12,83) 4) 4.Fröken Marie, 14,1 (8,47) 5) 15.Hundredprocent Up, 13,3 (7,28) 6) 3.Velocista G.G., 14,2 (13,68) 7) 2.Whitelighttrotter, 14,4 (17,17) 8) 11.They don't Know, 13,9 (31,06) Opl: 9.Donna Dixie, (33,54) 5.Better than Most, (45,28) 7.Livingchic, (100,54) 12.Irish Cream Zon, (86,95) 13.Mimmi Dynamite, (43,61) 14.Ester Joy, (53,94). Odds: 1,93. Plats: 1,20-3,97-3,34. Tvilling (6/10): 15,98. Trio (6-10-1): 153,95. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 4.Hållihop (Henrik Åslund), 13,4 (4,54) 2) 9.Hercules Boko, 13,4 (29,26) 3) 5.Nyby Black Money, 13,7 (6,76) 4) 2.After All Flash, 14,0 (51,96) 5) 7.Starbec's A.to Z., 14,1 (17,78) 6) 11.Love No More, 15,2 (11,51) 7) 12.Dear Farmer Henry, 15,2 (160,70) Opl: 6.Timetobelucky, (53,52) 1.Julita Express, (7,65). Odds: 4,54. Plats: 1,71-3,58-2,55. Tvilling (4/9): 32,44. Trio (4-9-5): 425,98. Strukna: 10.

Lopp 8: 1) 14.Saphir d'Inverne (Anders Göstasson), 15,9 (90,59) 2) 13.Victor Frontline, 15,9 (94,13) 3) 4.Hall of Fame Zon, 16,6 (13,77) 4) 10.Lidaz Katzner, 16,7 (8,01) 5) 6.Xander Cake, 16,8 (43,15) 6) 1.Junior le Soleil, 16,9 (3,04) 7) 7.T.N.T.Dynamite, 16,9 (13,78) 8) 5.Divine League, 16,9 (5,76) Opl: 8.Zelmer, (88,54) 11.R.H.Garanti, (162,11) 12.Kornett T.J., (115,78) 9.Stand By O.O., (88,44). Odds: 95,96. Plats: 10,14-16,56-3,94. Tvilling (13/14): 676,71. Trio (14-13-4): 999999,99. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 6.Uto Broline (Mats E Djuse), 16,4 (3,52) 2) 7.Fläsk Ken, 16,5 (47,97) 3) 3.Bolt Challenger, 16,6 (2,28) 4) 2.Karls Helge, 16,8 (9,83) 5) 5.Berra Bus, 16,8 (15,99) 6) 10.Dream E.G., 16,8 (11,90) 7) 8.Another Way to Pay, 16,9 (15,89) Opl: 9.Nidalee, (32,69) 4.Zabrino, (28,87) 11.Gripen S.S., (64,14) 12.Forza del Hornline, (42,58). Odds: 3,52. Plats: 1,41-6,77-1,30. Tvilling (6/7): 60,14. Trio (6-7-3): 286,07. Strukna: -.

Mårten Eriksson