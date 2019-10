Artisten Jessica Andersson går på dejt i Askersund: "En föreställning som är personlig"

Under våren turnerade sångerskan Jessica Andersson runt med sin egna föreställning "På dejt med Jessica Andersson". I höst fortsätter hon att dejta olika städer runt om i Sverige. Lördagen den 12 oktober kommer hon till Askersund och Sjöängen.

– Det är en dröm att få sätt upp en egen föreställning. Jag ville göra en föreställning som är personlig och som visar de toppar och dalar som jag har varit med om, säger Jessica Andersson.

I föreställningen bjuder hon mycket på schlager och rock från sin 17-åriga karriär. Hon berättar även hur musikkarriären började.

Jessica Andersson slog igenom för den breda publiken när hon deltog i Bert Karlssons tv-program Fame factory år 2002. Efter programmet bildade hon och Fame factorykollegan Magnus Bäcklund, från Hällefors, duon Fame.

– Vi fick låten "Give me your love" som skickades in till Melodifestivalen 2003 och som kom med. Vi var glada att vi fick var med. När vi vann med låten fick jag nypa mig i armen för att förstå att vi vann, säger Jessica Andersson.

I cirka två till tre år arbetade Jessica Andersson och Magnus Bäcklund tillsammans innan Fame splittrades.

– Magnus ville sjunga rock och jag ville sjunga schlager.

Totalt har Jessica Andersson genom åren deltagit i Melodifestivalen sju gånger. Senast var med låten "Party voice".

Men Jessica Anderssons liv har inte alltid varit glitter och glamour. Som nioåring fick hon flytta från sin mamma och till en fosterfamilj.

– Jag växte upp med min mamma som hade alkoholproblem. Det har alltid funnits med som en tung del av mitt liv. I många år gjorde det ont att tala om. 2009 skrev jag en bok om det "När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var". Det var mycket som släppte när jag skrev boken, säger Jessica Andersson.

Den tunga delen i sitt liv kommer Jessica Andersson att berätta om i föreställningen.

– Det känns viktigt att den delen också får vara med. Det är en del av mitt liv. Det är viktigt att visa att livet är inte alltid glitter och glamour, säger Jessica Andersson.

Totalt kommer Jessica Andersson göra tolv stycken stopp med sin turné i höst. Den 12 oktober kommer hon till Askersund och Sjöängen.

Har du varit i Askersund någon gång tidigare?

– Ja, jag har varit där på en dagstripp och turistat i Askersund för många år sedan. Jag minns att det fanns vatten och båtar och var en liten pärla, säger Jessica Andersson.