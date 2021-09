Artister uppträder gratis på stor gala på Conventum – samlar in pengar till skolor: ”Kan inte gå minus”

Ankarstiftelsen har i flera år arrangerat galor där behållningen har gått till hjälparbete i framförallt Colombia och Brasilien. Före pandemin kunde de ha så mycket som sju konserter på ett år, sedan har det varit uppehåll men nu drar man igång igen.

– De här galorna brukar dra in mellan 200 000 och 300 000 kronor per gång. När Carola uppträdde fick vi in en miljon, berättar Börje Erdtman som grundade Ankarstiftelsen.

Artistgalan hålls den 26 september på Conventum. Än får man bara ta in 300 i publiken. Biljetterna kostar 300 kronor styck.

Det är inte lite slöseri att ha en gala med åtta kända artister och så lite publik?

– Det kan det vara, vi vet inte heller hur mycket biljetter vi säljer med tanke på att många fortfarande är rädda för pandemin. Men vi vill ändå hålla igång det, säger Börje Erdtman.

– Vår enda kostnad är ljud och ljus. Dessutom ställer Conventum upp och lånar ut lokalen gratis. Det är lite häftigt, det brukar vara hiskeliga hyror annars. Vi räknar också med att få in pengar från sponsorer som köper reklamplats.

Vart går pengarna?

– De går till skolor för ursprungsbefolkningen i Colombia som har det oerhört fattigt och svårt.

Var kommer engagemanget för Colombia ifrån?

– Jag hamnade där 1993 och då hjälpte jag till att bygga hem för gatubarn. Jag har engagerat mig i Colombia i nästan hela mitt liv.

– Det är ett land där man har det oerhört tufft. Man har sex miljoner internflyktingar. Det har varit inbördeskrig i 53 år och antalet mord i landet är extremt högt, säger Börje Erdtman.

Ankarstiftelsen har sitt ursprung i Örebro, här finns flera av styrelsemedlemmarna, men numera bor Börje Erdtman i Karlsborg. Tidigare drev stiftelsen secondhandbutiken Livlinan på Boglundsängen men den stängde i maj i år. Det finns tankar på att ha en liknande verksamhet igen men inga konkreta planer.

– Att hitta en billig lokal i Örebro är oerhört svårt, konstaterar Börje Erdtman.

Fakta: Ankarstiftelsen

►Ankarstiftelsen är en kristen insamlingsstiftelse som bedriver hjälpverksamhet i Sydamerika. Stiftelsen grundades 1996 av Sven Bergholm och Börje Erdtman.

►De insamlade pengarna går framförallt till att bygga skolor och dra fram rent vatten. Stiftelsen sponsrar också en fotbollsverksamhet i slumområden och ger även mikrolån till kvinnor vars män sitter i fängelse. Ett nytt projekt är också gomspaltsoperationer till gatubarn.

►På galan den 26 september medverkar, förutom Lasse Holm, Gladys del Pilar och Eddie Oliva, även Rebecca Petersson, Magnus Johansson, Greger Siljebo, Per-Erik Hallin och Michael Bäck Band. Medarrangörer är Rotary, Söderberg och partners och Bilda.