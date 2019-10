Arvid Brorsson om benbrottet, den tunga tiden och återkomsten: ”Fick vara jävligt less på allt”

Det var i slutet av sommaren. Men samtidigt kändes det som att Arvid Brorssons säsong precis hade börjat när den plötsligt tog slut – på en sliten konstgräsplan i Nyköping.

ÖSK:s 20-åriga mittback bars ut på bår med smärtor som kändes ända in i bröstet på alla oss som stod där runt Rosvallas plan.

När jag träffar Arvid Brorsson igen är det slutet av september. Han sitter i solskenet på västra stå och tittar på ÖSK:s träning. Han har träningskläder på sig och en orange sneaker på högerfoten. Kryckorna ligger bredvid honom på läktaren. Och gipset som skyddar det brutna vänsterbenet är mörkt blå lindat.

Jag tror att jag bara behövde ha en månad där jag fick vara jävligt less på allt

Vi skulle ha gjort intervjun redan för några veckor sedan. Men Arvid Brorsson bad i sista stund om att få skjuta upp. Sa att han inte var redo att prata om skadan ännu.

– Jag tror att jag bara behövde ha en månad där jag fick vara jävligt less på allt, säger han om tiden efter underbensbrotten.

Blicken söker träningsplanen där lagkompisarna tränar för fullt.

Det är lätt att förstå hans reaktion. Han är bara nyss fyllda 20 år. Men ändå är det hans andra fraktur under den unga fotbollskarriären. Dessutom förstördes 2018 mycket av att han drabbades av körtelfeber under försäsongen.

Motgångarna kan både göra det lättare – och svårare att ta nya.

– Jag har mycket med mig därifrån som jag har nytta av nu men det är jävligt tråkigt att åka på två allvarliga skador så tätt inpå varandra, skador som man inte kan göra något åt. Ett benbrott är så mycket tillfälligheter.

Man kan misstänka att han har funderat en del på det. Varför det var just han som fastnade i gräsmattan med vänsterfoten i konstgräsmattan? Varför en situation som hela tiden sker på en fotbollsplan just den här gången fick en sån dramatisk utgång?

Tre dagar efter skadan i Nyköping stöttade ÖSK-supportrarna Arvid Brorsson under bortamatchen mot Sirius på Studenternas IP. Efter den följande hemmamatchen, mot AFC Eskilstuna, var Arvid ute och firade 3–1-segern framför västra stå.

Jag frågar honom om det var jobbigt att vara där – när han innerst inne var ledsen efter det som hade hänt.

– Jag ville visa att det supportrarna gjorde i Uppsala var fint gjort och jag ville tacka dem personligen. Men det har varit jobbigt att vara nere och kolla på matcherna. Samtidigt som man vill vara med och stötta alla i och runt laget så tar det på psyket att vara utanför. Jag vet inte hur jag ska förklara det... men det är tufft att inte få göra det man brinner för att göra.

Han dröjer lite innan han fortsätter:

– När man lägger hela sin vakna tid på fotboll blir vardagen tuff när man inte kan göra det.

Nu har han tagit sig igenom en del av rehabiliteringen. Gipset ska bort och om några veckor väntar operation för att ta bort en stabiliserande skruv. Sedan är det, som Arvid själv säger, "bara tuta och köra".

– Det känns som, inte att jag har det i min natur kanske, men att jag som person är väldigt motiverad. Jag har, under den här tiden, inte behövt jobba upp motivationen för att komma tillbaka starkare. Det har varit mer att hitta sakerna i vardagen som kan göra att tiden går snabbare, att det blir lättare att göra alla tråkiga rehabövningar, säger han.

Det är något som jag kan sikta på nu och motivera mig för att komma tillbaka.

Han nämner flera gånger att han såg fram emot hösten. Matcherna i allsvenskan och chansen att spela i U21-landslagets kvalmatcher inför EM.

– Det är något som jag kan sikta på nu och motivera mig för att komma tillbaka. Men det tog ett tag... tills jag kunde se de bitarna, säger han.

Han berättar om övningarna han kan göra trots gipset och hur han uppskattar hjälpen han får från fystränaren Jimmy Högberg och fysioterapeuten Peter Brolin.

Nu siktar han framåt. Och 20-åringen har alla möjligheter att vara tillbaka med full kraft när förberedelserna inför 2020 inleds i januari.

– Nu är det skönt att kunna ställa in mig på att jag missar alla matcher den här säsongen och sedan är jag med fullt ut i januari igen. Det är viktigt att jag inte stressar igång. Jag har mina månader på mig att komma tillbaka och det kommer att räcka, gott och väl tidsmässigt, säger han.

– Det kunde ha varit värre. Jag kunde ha skadat ett knä eller en hälsena. Då hade jag missat början på nästa säsong också. Det kommer jag inte göra nu och det är jäkligt skönt. Jag börjar komma förbi tiden när jag ser allt negativt. Det är jäkligt skönt att kunna checka av alla steg på vägen. Nu ska jag ta bort gipset, sedan är det en operation om ett par veckor. Sedan är det grönt och jag kan börja bygga upp mig igen. Det är som det är, det är bara att acceptera läget.

Vad tycker du om ÖSK:s säsong hittills?

– Folk säger att vi ligger i ingenmansland. Men man kan också se det som att vi är det lag som ligger närmast lagen i toppen i allsvenskan. Om vi under de sista matcherna kan minska avståndet upp dit är det en fördel inför nästa säsong, dels för många spelare utvecklingsmässigt och dels inför nästa år. Det är skönt att avsluta bra inför nästa år.

När du tittar tillbaka på din egen säsong – vad tycker du då?

– Sett till förutsättningarna, att jag hade varit borta länge, så var det en bra säsong den tid jag var med. Jag spelade mycket och fick mycket förtroende. Jag gjorde några bra prestationer och några mindre bra. Men sett till helheten har jag tagit kliv i min utveckling. Och så var det pricken över i:et att komma med i U21-landslaget och få känna på hur det var att vara med där. Och så förlängde jag kontraktet vilket också var jäkligt kul. Jag har ändå mycket som jag, när jag ser tillbaka, kan ta med mig.

Han om någon har fått lära sig att en fotbollskarriär alltid innehåller både framgång och smärta.

– Skador, det sker i sporten. Jag tror att det gäller att lära sig hantera det. Jag är hellre skadad nu än om fem år. Jag är fortfarande ung och har mycket tid framför mig.

Arvid Brorssons ÖSK-karriär

2017 – Allsvensk debut när Plessis såg rött – och många matcher från start

Arvid Brorsson debuterade hemma mot GIF Sundsvall i slutet av maj när 18-åringen skickades in efter en dryg timmes spel, ett par minuter efter att floppvärvningen Damien Plessis dragit på sig ett av sina röda kort under sin korta ÖSK-karriär. Brorsson spelade till slut tio matcher från start under den andra halvan av säsongen.

2018 – Sjuk inför säsongen och fotskada under sommaren

Under vintern drog Arvid Brorsson på sig körtelfeber. Det förstörde försäsongen. När allsvenskan drog igång var Brorsson bänkad. Årsdebuten fick vänta till slutet av april men det skulle bara bli tre matcher i allsvenskan under hela året. I en träningsmatch mot GIF Sundsvall under sommaren drabbades den då 19-årige mittbacken av en fraktur i ett mellanben i foten som höll honom borta från spel under resten av säsongen.

2019 – Comeback och landslagsdebut innan säsongen fick ett grymt slut

Arvid Brorsson var tillbaka direkt och han spelade en hel del på försäsongen. Brorsson spelade också den allsvenska premiären mot Falkenberg borta. Brorsson kallades in och debuterade i U21-landslaget i juni. Han startade i de två viktiga bortasegrarna mot Sundsvall och Östersund och förlängde sitt ÖSK-kontrakt som nu gäller till och med 20121. Men efter sommaruppehållet förlorade han sin plats i startelvan. Han fick starta cupmatchen mot Nyköping 21 augusti men bröt benet i den första halvleken.