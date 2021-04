Arvid Ingberg firar släppet med releasekonsert på Fasching

Band: Tall tales

Album: ”Dedication to Whatever May Come”

Genre: Instrumental popjazz

Tidigare i april släppte bandet Tall tales ett nytt album på digitala strömningstjänster. I maj, 12/5, hålls en streamad releasekonsert från jazzklubben Fasching i Stockholm.

Om bandet: Tall Tales är ett musikkollektiv som drivs av trombonisten, kompositören och producenten Arvid Ingberg, född och uppvuxen i Örebro. Sedan starten har fem album givits ut. ”GAMUT” (Prophone/Naxos 2017), ”Birch Tree Mind” (Prophone/Naxos 2018), ”First Quarter” (Do Music Records 2019) ”Quartet” (egen utgivning) och nu senast ”Dedication to Whatever May Come” (egen utgivning).

Arvid Ingberg om albumet: ”Det är inspirerat av annan musik jag älskar, som The Beatles, Susanne Sundfør, Tortoise, Peter Gabriel, Loney Dear, Wintergatan och mycket mer. Jag drar mig inte för att kombinera genrer, och resultatet blir en blandning av melodisk, svängig och kontemporär musik, med utrymme för improvisation, såväl som noggrant arrangerade och orkestrerade passager. Jag brukar kalla musiken instrumental pop, med inslag av sång. Jag har alltid älskat både pop och jazz, och tycker att arbetet med Tall Tales är ett sätt för mig att behålla en fot i båda dessa musikaliska världar.”

