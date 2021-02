ÅSA SANDELL: Barn tillhör den privata sfären – något går sönder när det privata blir offentligt

Sociala medier har länge översvämmats av söta valpar och gulliga bebisar. Och under pandemin, när resor och fester och andra kul fototillfällen ställs in, har det lilla livet exploderat på Facebook och Instagram. Och vem vill inte dela med sig av livets mirakel? Ungen/valpen är ju sötast i världen, charmigast på jorden och roligast i universum. En bedårande förlängning av mig själv, en attiralj att visa upp och håva in bekräftelse för.

Det finns dock några avgörande skillnader mellan barn och husdjur. Hunden växer till exempel inte upp och blir en självständig individ som ifrågasätter dina val, den revolterar inte mot husse och matte och flyttar hemifrån. En bild på din skrevande katt i soffan kränker inte kattens integritet.

Barn tillhör den privata sfären och jag tror att det finns en risk att något viktigt går sönder när det privata blir alltför offentligt. Integriteten, som sagt. Men även tilliten och kärleksbanden kan få sig en rejäl törn. För att inte tala om barnets självbild och självkänsla.

I Frankrike träder en ny, världsunik lag i kraft i april. Föräldrar som använder sina barn som influerare i ekonomiska syften kan få böter och fängelse i upp till fem år. Delar av inkomsterna som barnen genererar ska avsättas på ett särskilt konto tills barnet blir myndigt. Den mest uppmärksammade Youtube-kanalen i Frankrike, Swan the Voice, följer bröderna Neo och Swan, 9 respektive 15 år gamla. De utmanades nyligen av sina följare att vistas 24 timmar i badrummet. Föräldrarna står bakom kameran.

Han är det finaste vi har och egentligen skulle vi bara vilja posta bilder på honom

Även i Sverige höjs kritiska röster mot influerare som exponerar sina barn. En av dem är intressant nog Jacob Liebermann, som har en son tillsammans med influencern Margaux Dietz, med hundratusentals följare i sociala medier. I tidningen Resumé beskriver Liebermann hur hans egen son blivit en helt central tillgång för det bolag han arbetar för och kallar det oavlönat barnarbete. Pappa och son kan inte röra sig ute som andra människor. ”Glöm att kunna gå på McDonalds utan att petas på, fotograferas och kommenteras.”

Det finns influencers som väljer att inte visar sina barns ansikten på bild. Isabella Löwengrip och Nour El-Refai till exempel. (Även om El-Refai tycks vilja äta kakan och ha den kvar genom att blurba ansiktet med en gul emoji). Influencern Ida Wargs och Alexander Pärleros son Elvis, 3 år, syntes ofta på sociala medier, men paret har nyligen bestämt sig för att hålla sonen utanför offentligheten. ”Han är det finaste vi har och egentligen skulle vi bara vilja posta bilder på honom, men det här beslutet känns helt rätt”, skrev hon på Instagram i januari.

Att attrahera och engagera följare ställer höga krav på influencers, och det är förstås oerhört frestande att dela med sig av det dyrbaraste och mest privata vi har. För att tjäna pengar och/eller få bekräftelse. Men jag hoppas och tror att den franska lagen är ett första viktigt steg mot en mer kritisk syn på hur barn exponeras på sociala medier.

Ett mirakel blir ju inte mer mirakulöst bara för att hundratusentals människor ser det.