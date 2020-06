Åsa Sandell för loggbok om coronatiden: ”Det är detaljerna som väcker minnen och skapar känslor”

Slavoj Zizek är en av flera författare som rekordsnabbt gett ut en bok om den pågående pandemin. Och i den svenska antologin ”Corona – 19 författare om krisen” som utkommer i dagarna formulerar bland andra Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin och Lena Andersson sin syn på litteraturens kraft i svåra tider.

Nu börjar också den nyskrivna skönlitteraturen närma sig ämnet. Bonniers har tagit emot fler debutantmanus är vanligt i vår, och många av dem handlar om pandemier och katastrofscenarier, berättar redaktören Helena Ljungström för Dagens Nyheter (28/5).

Och så har förstås dagboken fått ett litterärt uppsving under pandemin. Psykoanalytikern Per Magnus Johansson kommer ut med ”Corona. En psykoanalytikers dagbok” på bokförlaget Korpen.

Men det är inte bara författare som nedtecknar livet under corona. Många känner ett starkt behov att för eftervärlden beskriva och bevara det vi just upplever. Nordiska museet har fått in över 2000 coronadagboksanteckningar för framtida forskning.

Världen över vill museer och bibliotek ha folkets berättelser om livet i en historisk tid. Många, däribland den amerikanska tidningen The New York Times, rekommenderar människor att skriva dagbok. ”Det hjälper dig att sortera tankarna i svåra tider. Och kan bidra till att överföra kunskap till framtida generationer.”

Själv var jag en flitig dagboksskrivare under många år. Jag har flera hyllmetrar med häften och hårda pärmar i en hylla på mitt kontor. Men jag blir besviken när jag bläddrar i dem. De är fulla av känslor och grubblerier och reflektioner men saknar konkretion. Dagböcker från resor jag gjort till Asien och Latinamerika, men det framgår knappt var jag befinner mig, vad jag äter eller vem jag umgås med.

Första gången jag insåg konkretionens kraft var när jag bläddrade i pappas kvittopärmar. Pappa Göte var ingen skrivande person, men han sparade saker, och i de där pärmarna fanns på sätt och vis mer liv och mer historia än i mina dagböcker.

Kvittot från inköpet av brudbuketten när mina föräldrar gifte sig. Papper från när det nya garaget byggdes. Senare i livet skrev pappa loggbok, så kallade han det i alla fall. Egentligen är ju en loggbok ett slags dagbok som skrivs till havs, där styrman bland annat antecknar kurs, position och händelser ombord. Pappa skrev disciplinerat i tioåriga dagböcker där väder och vind noteras, och där dagens aktiviteter ska rymmas på tre rader.

Jag bad särskilt om att få ärva de där loggböckerna när han dog för fem år sedan. Och det är hans dagboksskrivande jag tagit efter senare i livet. Sedan fyra år tillbaka skriver jag i en sådan bok varje dag, och mina anteckningar är något helt annat än de flödande texter jag skrev för många år sedan. Nu är det vardagliga, rentav banala ting jag skriver ner. Här står det vilken bok jag just läser, att prydnadsapeln slagit ut i blom i vår trädgård, att jag fyndade en skitsnygg tröja på loppis för femtio kronor, att vi ätit den där goda kycklingleverrätten med pasta till middag.

Det är detaljerna som väcker minnen och skapar känslor. Och när jag bläddrar i min loggbok inser jag redan nu att mina korta, koncisa rader berättar mer än alla hyllmetrar med känsloladdade dagböcker.

Åsa Sandell