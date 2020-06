Åsa Sandell: Sportpärlor som handlar om så mycket mer – ”Den vackraste och mest imponerande sporten i världen”

Läktarna gapar tomma och sportevenemang ställs in. SVT sänder trötta repriser av fotbolls-VM 1994. Men på amerikansk tv firar sporten triumfer. Kanske är det just bristen på liveidrott som gör att sportdokumentärerna marknadsförs och uppmärksammas ovanligt mycket just nu. Samtidigt som streamingtjänsten Netflix lägger ut den ena sportpärlan efter den andra. Gemensamt för dem alla är att de handlar om så mycket mer än bara sport.

I början av året kom ”Cheer”, en serie i sex delar om en grupp cheerleaders på Navarro college i den lilla staden Corsicana i Texas, USA. Dokumentären slår sönder mina fördomar om sporten (söta tjejer med näpna kjolar som viftar med pompoms) och skildrar en brokig samling utövare, som uppvisar häpnadsväckande mod och fysisk förmåga. Otaliga skador, jobbiga hemförhållanden, kärlekstrubbel och vacklande vänskaper skildras. Tränaren Monica Aldama är ett slags mammafigur som styr sin trupp med järnhand, och när hela gänget bygger en perfekt pyramid känns cheerleading som den vackraste och mest imponerande sporten i världen.

Och missa för allt i världen inte kritikerrosade ”The last dance” i tio delar. Ett filmteam följde basketlaget Chicago Bulls under säsongen 1997/1998. En säsong som skulle bli den sista med de stjärnor som dominerade under 90-talet, som Scottie Pippen, Dennis Rodman och – inte minst förstås – den utpräglade tävlingsmänniskan Michael Jordan.

Det är en dokumentär med massor av arkivmaterial och nyanserade porträtt av både färgstarka och problematiska karaktärer. Michael Jordan är magnifik men kan också vara lite väl pengakåt och taskig mot lagkamraterna, slitvargen Scottie Pippen får sitt rättmätiga erkännande, och det är svårt att inte gilla den strulige partyprissen Dennis Rodman trots allt. Och jag tror inte ens att man behöver vara särskilt intresserad av basket för att uppskatta den orgie i bolltrolleri som ”The last dance” erbjuder.

Om ”Cheer” ger ökad respekt för cheerleading och ”The last dance” lyfter basketen till nya höjder lär ”Athlete A” göra det motsatta för elitgymnastiken. Dokumentären hade premiär på Netflix för några dagar sedan och ger en skrämmande inblick i en värld där maktmissbruk styr verksamheten och jakten på medaljer överordnas unga människors hälsa. Och där unga flickor – ofta bara fjorton, femton år gamla – behandlas som formbara, tysta produkter.

Fram träder gymnast efter gymnast och vittnar om att läkaren Larry Nassar förgripit sig på dem. Något som pågått sedan 90-talet men dras fram i ljuset lagom till Rio-OS 2016. Gymnastikförbundets dåvarande ordförande gjorde sitt bästa för att mörka historierna och skydda Nassar, och sporten. Filmen rör sig bakåt i tiden, då det rumänska tränarparet Béla och Márta Károlyis (som på 70-talet gjorde 14-åriga Nadia Comăneci till världsstjärna) hoppade av till USA och byggde ett amerikanskt landslag där de hade total kontroll över sina mycket unga adepter. Det är en rätt ruggig kultur som skildras. Och det är minst sagt obehagligt att inse att många av de leende, lätta, lysande gymnasterna vi sett i OS genom åren burit på så tungt bagage.

ÅSA SANDELL