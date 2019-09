Asfaltsbråket mellan NCC och Örebro kommun fortsätter – förhandling väntar i tingsrätten: ”Inte varit med om så högt belopp tidigare”

Det är ett komplicerat tvistemål som rör konflikten mellan NCC Industry Sverige och Örebro kommun. Bara stämningsansökan tar upp tre hela pärmar.

– Ja, det är väldigt omfattande, säger Pernilla Wikström Pehrson.

Allt började för snart två år sedan. Kommunen upptäckte att asfaltsjobben som NCC utförde höll alldeles för låg kvalité. Asfalten var bland annat för tunt lagd och av fel sort. Det här gjorde att kommunen höll inne med fakturor för 60 miljoner kronor.

– NCC hävde därför avtalet med oss eftersom de inte fått betalt, och sedan hävde vi avtalet med NCC eftersom vi ansåg att de inte hävt det på rätt grunder, säger Eva Jonsson, chef för park och gata på Örebro kommun.

Därefter skickade NCC in sin stämning på 80 miljoner kronor. Det här var i november 2018. Kommunen har skickat in sitt svar, bara det är på 166 sidor med bilagor. NCC skulle ha kommit in med sitt yttrande på kommunens svaromål i september men fick anstånd till den 11 oktober. Efter det blir det troligtvis muntlig förberedelse, men när tvisten kan komma upp i tingsrätten är än så länge oklart.

Hur har den här tvisten påverkat invånarna i Örebro?

– Det är svårt att säga. Vi har hållit inne en summa pengar eftersom vi inte fått den leverans vi önskat. Avtalet med NCC är brutet och vi har inget nytt avtal med dem på beläggningssidan, säger Eva Jonsson och funderar.

– Men man kan väl säga att den största förlusten är att vi var tvungna att göra nya upphandlingar och det tar tid. Det här har så klart påverkat medborgarna som ska ta sig fram i gatunätet.