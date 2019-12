Askersunds årskrönika: Årets invigningar- polisstation, ridbana, hamnscen och Hantverkshuset

Årets första invigning i Askersunds kommun under 2019 var bandklippningen för den nya polisstationen. Polisstationen flyttade i bibliotekets gamla lokaler som byggdes om. Den dåvarande regionpolischefen för polisregion Bergslagen, Dan Persson, fick äran att klippa avspärrningsbandet.

I början av året bockade kommunen av att byggnationen av flerfamiljshuset i Västra strandparken etapp två, var klar. Kommunen bockade även av att den permanenta scenen på Hamntorget var färdigbyggd och att Askersunds ridklubb fick en ny utomhusridbana.

Andra invigningar som skedde under året var Handelsbanken flyttade in i nya lokaler och att företagshotellet Valvet flyttade in i Swedbanks gamla lokaler. Tandläkarna flyttade in i Smedjan. Under året rustades Hantverkshuset, gamla Folkets hus, upp och i november invigdes det nya huset som ska fyllas med kultur.