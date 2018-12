Årets samtalsämne: Skolutredningen

Det var många kommuninvånare som reagerade på den utredning som ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden beställde under 2017 kring skolorganisationen i Askersunds kommun. I maj i år presenterades utredningen och konsultföretaget Swecos förslag var att lägga ner Snavlunda skola, Rönneshytta skola, Hammars skola och Åmmebergs skola. Barnen skulle bussas till skolorna i Åsbro och Askersund. Anledningen på sikt var att spara pengar.

Politikerna beslutade att de skulle försöka ha en gemensam linje kring skolorganisationen.

Innan och under valet var det inget parti som förespråkade att lägga ner någon skola. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden gav under hösten förvaltningen i uppdrag att utreda vad det kostar att bygga ut Närlundaskolan till 500 elever och bygga nya förskoleavdelningar i Askersund och i Åsbro. Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda vad det kostar att flytta tillbaka alla elever i årskurs sex till småskolorna. Dessa frågor kommer de nya ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att fortsätta arbeta med under 2019.