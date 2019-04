Handelsbanken har öppnat kontor i nyrenoverade lokaler vid torget i Askersund

De senaste åren har Swedbank, Nordea och SEB stängt sina lokalkontor i Askersund. Handelsbanken väljer istället att satsa och flyttade nyligen in i nyrenoverade lokaler vid Väderkvarnsgatan, vid torget. På tisdagen hade de ett öppet hus för nyfikna besökare.

– Vi bestämde oss för länge sedan att finnas här i Askersund. Vi var länge på jakt efter en lokal och de två senaste åren delade vi två dagar i veckan lokal med Götmars, säger Mats Kagerup, kontorschef för Handelsbanken i Hallsberg, Askersund och Pålsboda.

I de nya lokalerna kommer det att finnas personal i tre till fyra dagar i veckan.

– Kunderna ringer och bokar en mötestid. Vi kommer att vara här främst måndag till torsdag, säger Mats Kagerup.

Handelsbanken har idag fyra kontor i Sydnärke och det är i Kumla, Hallsberg, Askersund och Pålsboda. Handelsbanken finns även i Örebro, Fjugesta, Lindesberg, Kopparberg och Karlskoga.

– Vi har både privatpersoner, företagare och föreningar som våra kunder. Flera av våra kunder har vi här i Askersund, säger Mats Kagerup.

Kommunledningen med Caroline Dieker (M), Staffan Korsgren (L) och Anna-Maj (KD) Björk var först ut på tisdagen att önska banken lycka till.

Caroline Dieker är glad över att banken valde att vara kvar i kommunen och satsar på nya lokaler.

– Det är jätteroligt. När mycket annan service drar sig tillbaka så har Handelsbanken förstått hur viktigt det är att närvara på en ort. Den personliga kontakten är jätteviktig.

Flera personer var under tisdagen nyfikna och gick in och kikade på de nya lokalerna. En kvinna tyckte att det var mycket bra att banken hade nya lokaler. Dock tyckte hon att den skulle vara öppen så att kunderna kunde komma in utan att boka en tid.

En bilist vevade ner rutan till sin bil och ropade lycka till, under NA:s intervju med bankchefen.

Paret Ulla Sandahl och Staffan Bernbeck som var ute på en promenad i vårsolen tyckte det var bra att Handelsbanken hade öppnat ett nytt kontor. De önskade dock att fler banker tog efter.