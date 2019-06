Lisa Ajax sjunger på Grön sommarlovsfestival i Askersund på skolavslutningskvällen

För fjärde året i rad så arrangeras det en nykter sommarlovsfestival för elever i årskurs sex till nio i Askersunds kommun. Festivalen äger rum på skolavslutningskvällen, tisdagen den 11 juni.

Kvällen arrangeras av Askersunds kommun, ungdomsgården Hörnan, kommunens ANDT-samordnare, företag, föreningar, kyrkor, polisen och av ungdomarna själva.

– Grön sommarlovsfestival börjar bli en tradition nu. Förra året lockade festivalen 210 ungdomar. Alla som blåste grönt två gånger under kvällen var med i ett lotteri, med många fina vinster. Tanken är att de som väljer bort alkohol ska premieras, samtidig ska aktiviteterna och lotteriet underlätta för ungdomarna att välja bort alkoholen på skolavslutningen, säger Catrin H. Karlsson, ANDT-samordnare på Askersunds kommun, i ett pressmeddelande.

Under kvällen kommer det att finnas flera aktiviteter som till exempel hinderbana, bumperballz och waterzorb. Artisten Lisa Ajax, som är känd från tv-programmen Idol och Melodifestivalen kommer att sjunga under kvällen i Stora salongen i Sjöängen. Där kommer även en diskjockey att spela under kvällen och scenen blir ett dansgolv.

Grön sommarlovsfestival äger rum i och omkring Sjöängen tisdagen den 11 juni med start från klockan 16.