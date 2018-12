Ove Danielssons blogg: "Båt-Harry" Karlsson samlade livsgärning skingras

Askersunds kommun drev under ett antal år ett båtmuseum. Museiföremålen har till största delen samlats in och skänkts av Harry ”Båt-Harry” Karlsson som startade muséet. Sedan båtmuséet lades ner förvaras samlingen i olika lokaler i kommunen. Merparten av föremålen kan inte visas för allmänheten just nu. Förslag till beslut är att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att avveckla båtmuséet.

Läs hela Ove Danielssson blogginlägg här