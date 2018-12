Per Eriksson (S) slutar som kommunstyrelsens ordförande efter nio år: "Det har varit en rolig och lärorik tid"

Per Eriksson tar emot NA hemma på gården Skalltorp, utanför Åmmeberg. I en hage går familjens två hästar och lite längre upp mot skogen står fåren och tittar nyfiket.

– Det är här hemma på gården som jag hämtar energi. Har det varit mycket att göra är det skönt att bara gå ut på gården att hugga ved eller mata djuren, säger Per Eriksson.

När NA hälsar på är det cirka två veckor tills han lämnar sitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

Per Eriksson började engagera sig politiskt för Socialdemokraterna i Askersund på 1980-talet. 1982 blev han ledamot i fritidsnämnden och 1985 valdes han in som ledamot i kommunfullmäktige. Den posten har han haft sedan dess. Under en period var Per Eriksson också ordförande i barn- och utbildningsnämnden. År 2009 valdes han till ordförande i kommunstyrelsen och den posten har han till och med idag.

I morgon, den 1 januari, sker ett maktskifte och då kommer Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att styra kommunen i minoritet.

När det blev klart med ett maktskifte i kommunen bestämde sig Per Eriksson att inte ta på sig rollen som oppositionsråd.

– Jag har varit ordförande i kommunstyrelsen i nio år. Det har varit en rolig och lärorik tid, men de fyra senaste åren har också varit en period med vass politik från oppositionens sida där de letar fel. Särskilt inom de tekniska frågorna, säger Per Eriksson.

– Om jag skulle bli oppositionsråd är jag rädd att jag också kommer att leta fel och det gynnar varken mig och partiet. Det är dags för förnyelse. Hade vi fått makten den kommande mandatperioden hade den varit min sista och under den tiden hade vi hittat en ersättare, fortsätter han.

Enligt Per Eriksson finns det idag tre kandidater till oppositionsrådsposten och vem det blir presenteras i januari eller februari.

Per Eriksson berättar att han även tackar nej till andra poster inom nämnder och styrelser. Han väljer att endast sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige.

Under de 38 år som Per har varit aktiv inom politiken i Askersund så har mycket förändrats.

- Förr var det mer detaljrikt i till exempel budgeten. I dag får nämnderna en rambudget som de ska hålla sig inom. Organisationen ser helt annorlunda ut. Förr kunde vi ta på oss ullstrumporna och gå ut och sätt upp en gatlykta. Idag gör vi en policy för hela kommunen om belysningen.

Vilket är ditt roligaste minne?

– Det är svårt att välja, men Sjöängen är nog det roligaste och viktigaste projektet som har hänt. Sjöängen och alla vägar med mera runt om kring har kostat cirka 280 miljoner kronor och det är jätteroligt att vi har klarat att hålla oss inom ramen. Kulturen får ringar på vattnet. Befolkningen har ökat.

Vilket är ditt tråkigaste minne?

- Det är de svåra åren under 1990-talet då vi fick säga upp mycket personal inom förskolan och inom vården. År 2010 vände det och vi kunde anställa fler undersköterskor, förskollärare och lärare.

Vad har varit roligast med att arbeta som kommunstyrelsens ordförande?

- Det är så brett. Man får ett helhetsperspektiv på kommunen. Sedan får man träffa jättemånga människor och arbeta med tillgänglighetsfrågor. Jag har bland annat suttit med i juryn i organisationen "Design for all" och tittat på olika tillgänglighetsprojekt runt om i hela världen.

– Att arbeta som kommunstyrelsens ordförande har varit en skola både för mig och för att förstå hur människor beter sig. Arbetet kan också vara ensamt, om det ska tas snabba beslut. Till exempel vem man ska bolla snabba och viktiga beslut som måste tas, med. Då är det viktigt att ha bra tjänstemän omkring sig.

Per Eriksson säger att han ofta har försökt leva efter orden rättvisa, ärlighet och tilltro, i sin roll som kommunstyrelsens ordförande.

Hur har samtalsklimatet inom politiken varit?

– Det har gått i vågor, men i grunden finns det en respekt för partiernas olika åsikter. Vi i Socialdemokraterna har vid olika tillfällen fått mycket skit på oss. När vi är i opposition kommer vi inte att hacka på saker och ting i efterhand. Det gäller att hålla i debatten och inte vara för mjäkig. Debatten ska vara framförd personlig, men inte mot personer.

Vad har du för tips till Caroline Dieker (M) som tar över ordförandeklubban?

– Det gäller att kunna lyssna, se helhetsbilden och skapa nätverk och tilltro till medborgarna, politikerna och tjänstemännen.

Vad kommer du att göra nu?

– Jag kommer att fortsätta att arbeta på ABF. På ideell basis kommer jag även att utveckla verksamheten inom Socialdemokraterna i Askersund så att vi kan ta tillbaka makten i kommunen om fyra år, säger Per Eriksson.

Fakta: Per Eriksson

Ålder: 56 år

Bor: Åmmeberg

Familj: Sambo och två barn

Yrke: Glasbruksarbetare, verksamhetsutvecklare på ABF och de senaste nio åren kommunalråd i Askersund

Intressen: Politik, gården med ett litet hobbylantbruk med två hästar, höns och 15 får, spela golf och att resa.

Aktuell: Slutar som kommunstyrelsens ordförande den 31 december efter nio år. Kommer att sitta kvar som ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.