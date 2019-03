Spin of hope i ordnas i helgen i Askersund- spinningscyklar ska hållas snurrande tolv timmar i sträck

För fjärde året i rad arrangeras insamlingen Spin of hope på Forma Gym och Cardio i Askersund. Arrangemanget är öppet för allmänheten och man behöver inte vara medlem i gymmet för att vara med.

– Vi och en anläggning i Örebro är de enda i länet som deltar i Spin of Hope, som ordnas över hela landet, säger Anna Mogren Olsson, platschef på Forma Gym och Cardio.

Själva insamlingen går till så att gymmet upplåter sina 16 spinningcyklar till företag eller privatpersoner att hålla dem snurrande under tolv timmars tid. Man jobbar i lag eller på egen hand, och betalar en avgift på 3000 eller 1500 kronor per cykel. Alla intäkter under dagen går oavkortat till Barncancerfonden.

– Under hela dagen leds eventet av våra instruktörer, som instruerar med olika musikteman under dagen, berättar Anna Mogren Olsson. Det blir till exempel metal, semestermusik och schlager.

Spinningscyklarna flyttas in i gymmets undervisningssal, och förses med namnskyltar för den som sponsrat cykeln under dagen.

En av dem som kommer att vara med är Ann-Christin Carlsson från Läggesta. Hon har dessutom lyft sin insats en nivå.

– Jag och min man var med förra året och tänkte att det här vill vi vara med om igen, och kanske få med oss några andra också, berättar hon.

Hon gick runt i Läggesta och Vässle och frågade om någon mer ville vara med. Det slutade med att nu deltar 20 Läggesta-Vässle-bor i Spin of hope, på två av cyklarna.

– Det har blivit en stor sak i grannskapet och det var jättekul att så många ville vara med, säger hon.

Tolv fotbollslag från IFK Askersund kommer att vara med under dagen liksom Askersunds roddare. De ska utmana varandra på gymmets två roddmaskiner. Målet är att ro en lika lång distans som från Askersund till Jönköping.

– Vi kommer också att hålla i två danspass, ett med zumba och ett med en kombination av zumba, tabata och yoga. Till passen finns fortfarande platser kvar, säger Lotta Standar, gymmets fysioterapeut.

Extra pass i seniorgymnastik med gymmets personliga tränare Helena Grüner arrangeras också, som en del i insamlingen.

Under dagen finns gymmets personal på plats och svarar på frågor om träning och hjälper till med utlottningar till deltagarna, med priser som sponsrats av lokala företag. En lokal handlare förser alla deltagare med mellis. Och man behöver inte träna för att vara med i insamlingen, det går bra att bara komma förbi och fika, heja på deltagarna och skänka en slant om man vill.

– Vi hoppas på många gäster och räknar med kanske 300 besökare. Alla är välkomna på lördag, säger Anna Mogren Olsson.