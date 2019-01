SVT satsar på tv-program i Askersund - är du en av deltagarna?

Under våren 2019 kommer SVT spela ett helt nytt underhållningsprogram att spelas in i Askersund. Produktionsbolaget Meter söker 12 hemlighetsfulla Askersundsbor som är redo att hålla masken för nyfikna spanare.

I maj drar inspelningarna igång till SVT´s nya tv-program. Namnet är fortfarande under bearbetning, men inspelningsorten Askersund är spikad. Björn Wahrén är pressansvarig på SVT och beskriver programmet som en upplevelse för alla deltagare.

– Det är en slags skattjakt där man ska hitta en skatt och sedan undanhålla den från ett gäng spanare, säger Björn Wahrén.

Än är det mycket hemligheter kring innehållit i den nya serien. Kriterierna är att du är boende i Askersund och att du som medverkande måste hålla din ansökan hemlig.

– Vi söker ett blandat gäng vuxna som bor och arbetar i Askersund, som vi kommer följa dygnet runt. Ingen i Askersund förutom deltagarna kan få veta vilka det är som är med i spelet och exakt hur det kommer att gå till, säger Björn Wahrén.

Anledningen till att de valde just Askersund är för att det är en begränsad plats med fina miljöer, där de medverkande kommer att använda hela orten som spelplan. Programmet kommer sändas i åtta delar som helgunderhållning i SVT under hösten. Mer information om hur du skickar in din ansökan får du genom att mejla till [email protected] .