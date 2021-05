Assisterande lagkaptenen stannar i Kumla Hockey: ”Ett Kumlahjärta större än de flesta”

Den senaste tiden har Kumla Hockey presenterat en rad nyförvärv. Nu har man också gått ut med säsongens första kontraktsförlängning. 23-årige forwarden Oscar Svanborg som fostrats i klubben är nämligen klar för en fortsättning.

Han beskrivs på klubbens Instagramkonto som en spelare med "större Kumlahjärta än de flesta" och man skriver vidare:

"Han står för en härlig inställning varje dag på träning och match både på och utanför isen. En viktig pjäs för vårat boxplay och kan även bidra framåt. En mycket bra förlängning är på plats för nästa års lagbygge".

Svanborg går nu in på sin femte säsong i klubbens A-lag efter att tidigare ha spelat i Örebro Hockeys ungdomsorganisation. De två senaste åren har han haft rollen som assisterande kapten och totalt har han spelat 125 matcher för Kumla med 55 (26+29) poäng som facit.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20).

Backar: Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar).

Forwards: David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Daniel Lindberg, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).