Astra Zeneca-vaccinet, blodproppar och brist på blodplättar

Förra veckan rapporterade flera medier om att myndigheterna i Danmark och Norge slutat vaccinera med Astra Zenecas vaccin. Orsaken vara att myndigheterna i dessa länder tyckt sig se en ökad risk för blodproppar.

Denna vecka har så Sverige pausat Astra Zeneca-vaccinationerna på grund av rapporter om risk för brist på blodplättar inom två veckor efter vaccinationerna.

Jag är barnläkare och har forskat kring både blodproppar och låga blodplättar. Risken för blodpropp och låga blodplättar hos de som vaccinerats verkar inte större än hos de som inte vaccinerats, vaccinet skyddar samtidigt mot covid-19 och minskar smittspridning (ref: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits).

De misstänkta propparna sågs hos 150 000 personer som vaccinerats, alltså 1 person på 75 000 vaccinerade.

Blodproppar: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skriver i ett press-meddelande att man upptäckt 30 personer med sannolik blodpropp hos de 5 miljoner personer som vaccinerats (https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits). Det motsvarar 1 person på 160 000 vaccinerade. Svenska Läkemedelsverket har hittills registrerat två fall av misstänkt blodpropp bland svenskar (11 mars, https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/lakemedelsverkets-kommentar-med-anledning-av-rapporter-om-tromboembolism-blodpropp-efter-vaccination-med-astrazenecas-vaccin). De misstänkta propparna sågs hos 150 000 personer som vaccinerats, alltså 1 person på 75 000 vaccinerade. Men hur många blodproppar kan man förvänta sig?

Under åren 2011 till 2018 genomfördes en studie i Stockholm där man studerade förekomsten av blodpropp (referens: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31578660/). Man såg i studien cirka 2 blodproppar per 1000 personer varje år, alltså 1 per 500 personer. De drabbade var i genomsnitt 67 år gamla, alltså ungefär i samma ålder som de som i dag får sprutan (”fas 2”). Men när vi läkare rapporterar blodproppar som vi misstänker har koppling till vaccinationen så gällt det främst proppar som kommer precis efter vaccinationen, inte månader därefter. Låt oss därför utgå från att proppar som inträffar 3-4 dagar efter en vaccination kan kopplas till vaccinationen. För att kunna uttala oss om risken för blodpropp efter vaccination behöver vi alltså veta, vad är risken för blodpropp hos den som inte vaccinerar sig - under just 3-4 dagar? Det är inte svårt, för ”3-4 dagar” är precis hundradelen av ett år.

Nyss hade vi 1 blodpropp per 500 personer under ett år. Risken för blodpropp under 3-4 dagar blir då 1 på 50 000 person. Detta kan vi jämföra med vad Läkemedelsverket rapporterat, 1 blodpropp per 75 000 människor – alltså nästan precis (i själva verket litet mindre!) än vad vi borde ha sett hos samma personer om de inte vaccinerat sig. Slumpen leder alltså till att om tillräckligt många människor vaccineras så kommer ett par personer att få en blodpropp diagnostiserad strax efter vaccinationen.

Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd mot svår covid-19 och att dö från covid-19

Brist på blodplättar. På samma sätt verkar det förhålla sig med låga blodplättar (så kallad ”trombocytopeni”). Hittills har i Europa inrapporterats 15 fall på 17 miljoner vaccinationer, låt oss för enkelhetens skull räkna med 1 fall per miljon vaccinationer.

En av de största studierna på ny blodplättsbrist publicerades i den amerikanska tidskriften Blood 2014. Studien baserar sig på hela Frankrikes befolkning (ref: https://ashpublications.org/blood/article/124/22/3308/33384/Epidemiology-of-incident-immune-thrombocytopenia-a). Under ett genomsnitts-år fick 50 per en miljon invånare över 60 år ny blodplättsbrist. Det motsvarar ganska precis 1 person per miljon invånare och vecka.

Brist på blodplättar efter vaccination har setts inom 2 veckor efter vaccination (under den perioden förväntas 2 per miljon invånare få ny blodplättsbrist). I Europa har hittills rapporterats 1 fall per miljon vaccinationer men det förväntade antalet är redan från början cirka 2 fall per miljonen!

Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd mot svår covid-19 och att dö från covid-19. Det minskar smittspridningen. Låt oss därför hoppas att Sverige efter en snabb genomgång av dessa möjliga biverkningar så snart som möjligt jan återuppta vaccinationerna av sin befolkning med Astra Zenecas vaccin.

Vi kommer sannolikt att fortsätta upptäcka möjliga biverkningar efter vaccinationerna mot covid-19 men biverkningar måste alltid ställas i relation till nyttan med vaccinationerna, och kanske framförallt i relation till den förväntade förekomsten av symptom och andra sjukdomar. De data som framkommit hittills visar inte på någon ökad risk för vare sig blodproppar eller brist på blodplättar efter covid-19 vaccination.

Jonas F Ludvigsson

Barnläkare och professor, Örebro Universitetssjukhus, Karolinska Institutet

►Fotnot: Ludvigsson senaste artikel om blodproppar handlade om risk för död i covid-19 hos patienter som fått propp-förebyggande medicin och publicerades i tidskriften Journal of Internal Medicine i december 2020:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13205