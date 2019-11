Astrid har röstats ut – fick lämna Idol: ”Det är en lättnad”

När NA når Astrid Risberg på lördagen sitter hon i en bil på väg ut från Stockholm. Tiden i Idol är slut.

– För mig känns det väldigt bra, säger hon och förklarar att hon känt sig färdig med tävlingen en tid.

– Visst är det lite surt att åka ifrån gänget men det är ingen sorg och inga bittra känslor, snarare är det en lättnad och skönt att få åka hem igen.

Hemma är lägenheten i Örebro men den är uthyrd till mitten av december. Under tiden ska Astrid bo hon sin mamma i Köping.

– Det ska bli skönt att få landa hos familjen, säger hon.

Kvar i tävlingen är nu bara fyra deltagare, Tusse Chiza, Gottfrid Krantz, örebroaren Freddie Liljegren och Dao Di Ponziano.

– Ja, jag ger mig själv en klapp på axeln för att jag tog mig så långt, säger Astrid.

Att den senaste låten, About you now, som hon åkte ut på, inte passade henne speciellt bra håller hon med om.

– Nej, jag var knappast i mitt esse. Det var inte min tonart eller min genre och folk kände det också.

Vad ska du göra nu?

– Jag hade precis pluggat klart på folkhögskolan i Vivalla när jag kastades in i det här med Idol och jag skulle vilja plugga igen men också skriva massor med musik.

– Men just nu är jag lite i en vänteperiod, säger Astrid och förklarar att kontrakt och regler kring musiktävlingen gör det svårt att säga hur hon ska gå vidare och vad som kommer att hända med hennes musikkarriär.

– Men det ska bli skönt att göra vad jag vill utan att ha en kamera i ansiktet hela tiden.

Märker du mycket av publiciteten?

– Ja, det är väldigt extremt och det kommer att ta ett tag att landa i. Det är många som kommer fram och vill ta en bild och jag blir glad av det och känner mig ödmjuk inför alla som hör av sig. Men samtidigt har det gått så fort och jag har inte hunnit vänja mig vid det, säger Astrid Risberg.