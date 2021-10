Astvald är tillbaka i Örebrofotbollen – och gjorde två mål i Forwards kross: ”Jag trivs jättebra”

BK Forward slåss i toppen av division 2 Norra Götaland. Just nu toppar laget tabellen och en anledning till det är Marcus Astvald. Den förre ÖSK-stjärnan vände hemåt i somras och har sedan dess spelat på Trängen.

I matchen mot IFK Skövde blev det en jättekross. Forward vann med hela 9–0 efter bland annat två mål och en framspelning av Marcus Astvald.

– Det är mycket som är bra. Sen blir det kanske lite för stora siffror än vad som ska vara på en fotbollsplan. Vi är så klart nöjda och det är kul att göra mål, vi gjorde nio i dag.

Det var yttermittfältaren Johan Chamoun som inledde målskyttet, sedan smällde mittbacken Ryan Kukoyi in en halvvolley till 2–0. Forward var bra i första halvlek med det var framför allt effektiviteten som var talande.

Marcus Astvald gjorde sedan 3–0 innan matchens stora läckerbit kom. Astvald med en hög lyftning in till Josef Ibrahim som vackert dämpade ner bollen och smällde ner den i det vänstra hörnet.

Det stod sig in i paus.

I andra fortsatte bara BK Forward mala på. Skövde hade en del lägen och spel men lyckades inte alls lika väl som hemmalaget framför mål.

Det dröjde till den 60:e minuten innan det femte målet kom. Återigen Astvald. Han tog några meter centralt i banan, tittade upp och bara sköt in sitt andra längs backen.

Förutom flertalet spetsspelare har Forward också en bredd som heter duga. Linus Jansson kom in och gjorde 6–0, nyss inkomna Adam Molin fyllde på med 7–0 innan Jansson gjorde sitt andra till 8–0.

Skövde rasade ihop rejält på slutet vilket gör att slutresultatet ger en lite skev bild av matchen. Josef Ibrahim stängde sedan matchen med sitt 9–0 i matchminut 90. Då tyckte till och med domaren Elias Khori att det räckte och blåste av matchen utan avspark.

BK Forward ångar på i toppen och med den här matchen i beaktning får sig även målskillnaden en ordentlig förbättring.

Hur har den första tiden i Forward varit?

– Det har varit jättebra. Som jag har sagt tidigare så är det de här två som har mitt intresse just nu, då vill jag vara så nära dem som möjligt där de är trygga. Jag har kommit in jättebra i Forward och det är ett väldigt bra gäng, jag trivs jättebra, berättar Marcus Astvald.

Hur har spelet känts för egen del?

– Jag kom in i ett lag med otroligt gott självförtroende, det var bara att gå in och spela min fotboll. De vill spela den fotbollen jag står för så det har varit två jättebra månader.

Just nu toppar Forward tabellen före Oddevold med fyra poäng, men en match mer spelad. Men det kommer nog bli kamp in i det sista för platsen till division 1.

– Jag ska försöka göra allt och bidra med allt jag har lagt på mig under åren och försöka hjälpa Forward upp i division 1. Sedan kommer det bli ett race mellan oss och Oddevold hela vägen in. Som jag har förstått det så är det bara ett lag som går upp. Det blir ett roligt race, avslutar Astvald.

Den övriga lokalfotbollen:

Yxhult lyckades få med sig en poäng från matchen mot Vänersborg. Trots ett tidigt tvåmålsunderläge lyckades man kvittera genom Kristoffer Näfver och Rasmus Gustavsson Engdahl. Matchen slutade 2–2.

Det blev mållöst på Allévallen mellan IFK Hallsberg och Sävedalen i division 1 Norra Götaland. Inget av lagen lyckades spräcka nollan och det blev delad pott i en match som slutade 0–0.

Nora BK föll snöpligt borta mot Säffle med 2–1. Trots att ha varit nära fick man inte med sig några poäng mot serieledarna. Sitthinon Karlsson Lomjabok blev Noras enda målskytt.

För Karlslund blev det återigen seger när man tog sig an Syrianska FC. Efter mål av Linus Lamu, Christer Lipovac och Almin Masic lyckades man vinna med 3–1. Syrianska fick även en spelare utvisad under de sista 20 minuterna. Detta gör att Karlslund just nu ligger på en fjärde plats i tabellen.

För Rynninge går det fortsatt tungt. Trots att Haris Karahmet gav laget ledningen efter 32 minuter räckte det inte för poäng. United IK både kvitterade och avgjorde matchen som slutade 1–2.

IFK Kumla tog en uddamålsseger borta mot Tidaholm. Efter en väldigt jämn tillställning blev Jakob Stenman matchvinnare med sitt 3–2 mål efter 71 spelade minuter.

Matchfakta

BK Forward – IFK Skövde 9–0 (4–0)

Domare Elias Khori,

Publik: 140.

Mål: 1–0 (10) Johan Chamoun, 2–0 (28) Ryan Kukoyi, 3–0 (36) Marcus Astvald, 4–0 (41) Josef Ibrahim, 5–0 (60) Marcus Astvald, 6–0 (77) Linus Jansson, 7–0 (80) Adam Molin, 8–0 (89) Linus Jansson, 9–0 (90) Josef Ibrahim.

BK Forward: Steffen Kraus (MV) – Mohamed Youla, Ryan Kukoyi, Zakariah Epplette, Jesper Åman (K) – Johan Chamoun, Marcus Kanto, Axel Wettéus, Marcus Astvald, Tidjani Diawara, Josef Ibrahim

Ersättare: Jesper Nilsson, Linus Jansson, Adam Molin, Svante Svedin, Ludvig Karlsson, Carl Grundel, Karl Johansson.