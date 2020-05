ÅTERBLICK: För 40 år sedan startades musiktävlingen Talangen i Brunnsparken ► Lista över ALLA vinnare ►Bildextra

Lena Widestrand och mångåriga kollegan, Rosalie Pauli, ser sig om i lokalen och konstaterar att den åldrats sedan de sist var här.

Vi befinner oss i en av Brunnsparkens karaktäristiska byggnader, intill det rymliga dansgolvet i Regnbågen. Här är det lätt att hålla den sociala distansering som nutiden kräver. Det är också en plats som väcker minnen.

– Vi var ett riktigt järngäng, vi som jobbade med Talangen, säger Lena Widestrand, eller ”Lena i parken” som hon blev att kallas eftersom hon i 34 år jobbade i Brunnsparken, i huvudsak som verksamhetschef för Föreningen Folkets park.

Flera namn börjar cirkulera mellan henne och Rosalie Pauli, som också var med från Talangens start: Lars Bly som var konferencier de första åren, Peter Alsterlund som var kapellmästare i husbandet under lång tid. Filip Nyängen och Claes Åkesson var andra lokala profiler som engagerades.

Musiktävlingen började som ett samarrangemang med fritidsgårdarna och studieförbunden.

– Det gjorde att vi fick en bred förankring i hela samhället, och i länet. Och det var därför Talangen blev så angelägen för ungdomarna, säger Lena Widestrand.

De första åren fick arrangörerna in ett 100-tal kassettband från de som hoppades komma med i tävlingen. Tekniken utvecklades sedermera men Talangen vidhöll det vinnande ursprungskonceptet.

– Inför varje sommar hade vi möten där vi diskuterade hur vi skulle utveckla tävlingen, men vi kom alltid fram till att det var bra som det var, säger Lena.

Med det efterföljande discot blev festivalen i folkparken en återkommande somrig mötesplats för flera tusen unga. Dessutom öppnade den dörren till musikbranschen för många musikintresserade.

– Även om alla inte blev stora artister, så var det många som kom in i musiklivet och som fortfarande jobbar med musik.

De beskriver 80- och 90-talet som musiktävlingens guldår. Därefter började problemen så sakteligen komma, med både färre anmälningar till tävlingen och en tuffare ekonomi.

– Det var en allmän förändring i musikscenen, det mesta började gå över Youtube och så, säger Rosalie och Lena tillägger:

– En sak som vi tyckte var så bra med Talangen var att ungdomarna fick spela live. Vi stred för att de skulle lära sig det, där kanske vi var lite bakåtsträvare.

Efter att ha varit med och arrangerat Talangen i 30 år gick Rosalie i pension 2010. I början av 2011 följde Lena efter.

Den sommaren arrangerades musiktävlingen i vanlig ordning men året därpå tog det stopp och man var en hårsmån från att lägga ner.

– Så länge jag kan minnas har det varit en strid på kniven, med ekonomin. Vi ville hålla en väldigt, väldigt hög kvalitet på Talangen och därför kostade det också, säger Ewa Neogard som tog över som verksamhetsansvarig för Folkets Park och därmed också axlade ansvaret för Talangen.

Vid det laget hade hon solid erfarenhet av Talangen efter att ha jobbat med järngänget och varit med och arrangerat tävlingen i Brunnsparken i flera år. Nu blev det upp till henne att ta sig an både ett stort och oväntat skattekrav och en dust med Örebro kommun.

– Som jag minns det blev den avgörande grejen när kommunen inte längre ville vara med och lägga pengar på Talangen, säger Neogard.

Den våren valde Nerikes Allehanda, som under många år varit med och sponsrat Talangen, att göra en insats att samla in pengarna som behövdes.

– NA gjorde ett jättejobb. När de gick ut och bad om bidrag för att rädda Talangen hittade vi en sponsor i Mondi som gick in med mycket pengar och räddade oss sommaren 2012.

Men det blev ett sista ryck som inte gick att återupprepa året därpå.

– Det fanns mycket besvikelse på kommunen. Jag tyckte att det var ett svek mot alla ungdomar som brann för musik, man tog bort en professionell scen för dem, säger Ewa Neogard.

Och hon var inte den enda som sörjde.

– Det är klart det var tungt, Talangen var vår baby, säger Lena Widestrand.

Efter en tankepaus tar hon upp tråden igen.

– Ska man vara riktigt ärlig hade det kanske gjort sitt. Vi höll på i 33 år. Men hjärtat säger en sak och förnuftet en annan.

Ewa Neogard är inne på ett liknande spår.

– Nu i efterhand ser jag att var sak har sin tid. Sen är det förstås tråkigt när saker tar slut. Jag tror att Talangen var jättestort bland ungdomarna, för många av dem som musicerade eller som gick på olika musikprogram var Talangen målet.

Tävla i Talangen Live 2020

Nu finns åter en chans att vinna en musiktävling i Örebro, Talangen live 2020.

Filma dig själv, ditt band eller en kompis med mobilkameran och skicka in till [email protected]

Tio inskickade bidrag kommer att väljas ut av en jury där bland annat Lolita pop-sångerskan Karin Wistrand och framgångsrika låtskrivaren och musikproducenten Tim Larsson deltar. De som väljs ut till final får komma till en musikstudio på Creative house och spela in sitt bidrag. Sedan får tittarna vara med och rösta fram en vinnare.

I prispotten finns en spelning på höstens Live at heart, chansen att få göra en streamad livekonsert på See us live samt vara förband åt någon av Kulturaktiebolagets artister i höst.

Läs mer här.

Fakta: Talangen

► 1980

Talangen startades av föreningen Folkets park i samarbete med fritidsgårdarna och ÖrebroKuriren. Första priset var en Londonresa.

► 1999

Talangen firar 20-års jubileum. En sammanställning över åren som gått visar att de dittills samlat 1 400 grupper, över 5 000 ungdomar som framträtt inför en publik på cirka 160 000 personer.

► 2012

Talangen 2012 räddas från att läggas ned när NA startar en insamling som får ihop de 400 000 kronor som behövdes. Det blir sista sommaren som musiktävlingen arrangeras i Brunnsparken.

► Vinnare

Många är ungdomarna som börjat sin musikkarriär genom att tävla i Talangen, bland annat: Kenneth and the knutters, The Pinks, Martin Stenmarck, Helena Salo, Eva Eastwood, Les Gordons och Jasmine Kara.

Fakta: Vinnarna av Talangen – sedan starten:

► 1980

Rockklassen: ”Högtryck”

Solistklassen: Christina Holzleitner

► 1981

Rock: Spaps

Solist: Anders Björklund

► 1982

Rock: Kenneth & the knutters

Solist: Britt Dahlén

► 1983

Rock: Touch

Solist: ?

► 1984

Rock: The pinks

Solist: Helena Salo

► 1985

Rock: Life line

Solist: Irene Svensson (Bejstam)

► 1986

Rock: Misery

Solist: Time

► 1987

Rock: Magnus Nordström band

Solist: Roland Rosenqvist

► 1988

Rock: Univerze

Solist: Anniqua Ringhald

► 1989

Rock: Trayzy

Solist: Petronella Lundström

► 1990

Rock: Södra station

Solist: Charlotta Funge

► 1991

Rock: Tom Bombadill

Solist: David och Martin Stenmarck

► 1992

Rock: Shy guy red

Solist: Rebecka Lundell

► 1993

Rock: Doktorn

Solist: Thyr-Koldenius

► 1994

Rock: Heartbeat

Solist: Ingela Larsson

► 1995

Rock: Young eagles

Solist: Oskar Bly

► 1996

Rock: Werge

Solist: Josefine Bäck

Junior: Malin Jansson

► 1997

Rock: The rest is silence

Solist: Zana

Junior: Therese Henriksson

► 1998

Grupp: Case

Solist: Marie & Jessica

Junior: Cecilia Berlin (solist) / Eleven (grupp)

► 1999

Grupp: Slow blow

Solist: Tom Nordahl

Junior: Carolina Khatib-Nia (Jasmine Kara) (solist) / Ewerix (grupp)

► 2000

Grupp: Coy

Solist: Mo-Dee

Junior: Erika Larsson (solist) / Eternity (grupp)

► 2001

Grupp: Lord Eddy and the thugs

Solist: Johan Bylin

Junior: Emma Iggström (solist) / Heartbeat (grupp)

► 2002

Grupp: Bad Sewer

Solist: Henrik Eckerberg

Junior: Hayat (solist) / Alexia (grupp)

► 2003

Grupp: Royal

Solist: Ossian Hjort

Junior: Yazmine

► 2004

Grupp: Cirkus Frax

Solist: Johan Borehed

Junior: Johanna Kroon (solist) / Spiders (grupp)

► 2005

Grupp: Tangerin

Solist: Karolina Khatib-Nia (Jasmine Kara)

Junior: Eric Bradford (solist) / Diixon (grupp)

► 2006

Grupp: Diixon

Solist: Medhanie Mezgebe

Junior: Jessica Johansson (solist) / Certain death (grupp)

► 2007

Grupp: Smash into pieces

Solist: Hayat

Junior: Thea Gustafsson (solist) / Noxious (grupp)

► 2008

Grupp: Funktionalistic wonders

Solist: Jenston

Junior: Frida Wanberg (solist) / The future (grupp)

► 2009

Grupp/Rock: Sleazy trash

Solist: Beatrice Pettersson

Junior: Isabelle Ekbäck (solist) / Reclipe (grupp)

Öppen klass: TJK

► 2010

Grupp/rock: Beauty blinds

Solist: Elin Borehed

Junior: Johanna Svensson (solist) / The encore (grupp)

Öppen klass: Haaris & Wallin

► 2011

Grupp/rock: The process

Solist: George Shaid

Junior: Matilda Knutsson (solist) / Brothers of another mother (grupp)