Åtta cancerforskare i Örebro delar på 710 000 kronor

Anna Göthlin Eremo, molekylärbiolog på USÖ, är en av forskarna som får del av pengarna.

– Vi har planerat att starta vår bröstcancerstudie under våren. Vi forskar framför allt kring biologiska markörer som skulle kunna användas för individualiserad bröstcancerbehandling. Just nu fokuserar vi studierna kring transportproteinet LAT1. Proteinet sitter på cellmembranet och transporterar aminosyror in i cellen, säger hon i ett pressmeddelande.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Biomedicinaren Jessica Carlsson på urologiska kliniken forskar om prostatacancer.

– Pengarna från Lions cancerforskningsfond kommer att användas för att undersöka mängden av ett protein som heter TIGIT. Vi vill se om detta protein kan vara involverat i varför vissa män utvecklar prostatacancer, säger hon.

Här är de åtta forskarna som får dela på de 710 000 kronorna:

► Anna Oldaeus - Cirk virus-DNA betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvud-halscancer, 80 000 kronor

► Anna Messing Eriksson - Kan hormonbehandling för prostatacancer påverka insjuknandet i och sjukdomsförlopp av covid-19, 100 000 kronor

► Jessica Carlsson - Kronisk inflammation vid initiering av prostatacancer, 100 000 kronor

► Anna Landberg - Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatient, 150 000 kronor

► Anna Göthlin Eremo - Uttryck av LAT1 i bröstcancer - ett möjligt framtida mål för behandling, 100 000 kronor

► Miriam Mints - Ärftlig livmodercancer - Lynch syndrom associerad endometriecancer, 50 000 kronor

► Helena Isaksson - Kan DNA metylering identifiera prostatacancerpatienter med ökad risk att utveckla metastaser, 50 000 kronor

► Luiza Dorofte - Prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, 80 000 kronor