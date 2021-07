Äventyr i Sveafallen med Elsa, Axel, Sixten och Gustav: ”Titta, där är trollet”

I Degerfors har man slagit ihop flera turistmål till en och samma plats. Därför börjar vår tur till Sveafallen vid Berget, de gamla arbetarbostäderna som numera rymmer handelsbodar, kafé, scen och turistbyrå.

Innan vi ger oss ut på jakt efter jättegrytorna tar vi ett stopp i glasskiosken. Där serveras västgötska Kling-glass. Vi vill ju inte börja turen med att vara hungriga.

Vi bestämmer oss för att ta den korta turen in i naturreservatet Sveafallen, den som är 1,4 kilometer lång. Den som vill kan gå en lång som är drygt fem kilometer.

Efter bara hundra meter blir det stopp för att hälsa på getter och kaniner och testa käpphästbanan som blir en hinderbana för de fyra i testpatrullen.

Så går vi vidare mot de många jättegrytorna i området. De största är omgärdade av stängsel. Ingen vill ju trilla ner i de smala grytorna som kan vara väldigt djupa, upp till tio meter enligt länsstyrelsens broschyr.

Axel och Sixten går fram till informationstavlan och läser om jättegrytorna och berättar om hur stenar och vattenvirvlar skapade jättegrytorna.

Stigen tar oss vidare till det som kallas Domedagsdalen. Här reser sig berget lodrätt 17 meter rakt upp.

- Titta, där är trollet, säger Gustav och Elsa och pekar mot klippväggen och konturerna av ett ansikte som vilar i klippan.

Det stirrar mot oss. Kanske blev trollet till sten när solen sken på det en gång för länge sedan. Så säger ju gamla sagor att det kunde hända med troll.

Det sägs också att det var trollen eller jättar som karvade ut jättegrytorna i berget.

Fast det där är ju inget som dagens barn tror på.

Här stöter vi på klättrare som tar sig upp för den lodräta väggen med full klätterutrustning.

Men vår barnpatrull springer vidare, mot nya klippor att hoppa mellan, klättra upp på eller ta sig in under. Så får vi ta en vattenpaus och fundera på vad vi ser.

För hundra år sedan trodde forskarna att det varit ett gigantiskt vattenfall i området, tre gånger så stort som Niagarafallen.

I dag hittar de lite modifierade förklaringar till jättegrytorna och de lodräta klippväggarna.

De nya förklaringarna handlar fortfarande om tiden när den stora inlandsisen smälte, för tio tusen år sedan.

I dag menar geologerna att de flesta jättegrytorna bildades under den kilometertjocka isen när vattnet smälte och for fram under den, i stora isälvar. Kraften i vattnet satte fart på stenar och med hjälp av luftbubblor och grus karvades grytorna ut. Metoden kallas kavitation.

De lodräta klippväggarna är resterna av strömfåror. De bildades då det instängda smältvattnet från isen landade i Östersjön och sedan letade sig ut till havet via en smal passage just här i Sveafallen. Den brukar kallas Svea älv.

Det var alltså inte något gigantiskt vattenfall här, snarare en smal och strid ström på sin väg mot havet.

Vår vandring är tillbaka vid Berget. Vad säger då Axel, Sixten, Gustav och Elsa om promenaden?

- Kul, sammanfattar de och sätter sig på en bänk medan föräldrarna dukar upp en fikakorg efter promenaden.

Kuriosa: Här i Sveafallens naturreservat finns Sveriges vattendelare. Vattnet i väster rinner mot Letälven och Vänern och vidare ut i Västerhavet medan vattnet i östra delen av reservatet rinner mot sjön Ölen och Svartån och vidare till Östersjön.