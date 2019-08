Äventyrslysten cykelduo trampar genom Sverige - för funktionshindrade barn: "Folk är öppna och nyfikna"

Med 150 mil i benen rullade Märstaborna Valentin Lazar och Sam Calar på fredagen in i Örebro. Men minst 50 mil till ska de trampa, innan de når slutdestinationen, Malmö.

Vi tar det från början:

– Idén kom väldigt spontant för 1,5 år sedan. Jag har alltid tyckt om att resa, men jag ville utforska världen på ett mer äventyrligt sätt. Jag kom på idén att cykla genom Sverige, berättar Valentin Lazar.

Äventyret är en ingrediens i projektet, men ännu viktigare är deras engagemang i RBU, riksförbundet för funktionshindrade barn och ungdomar, i vilket de båda är medlemmar.

– Min mamma är funktionshindrad och Sams kusindotter har en CP-skada. Vi kom på att vi skulle kunna samla in pengar till förmån för RBU under resans gång, säger Lazar.

Resan går att följa via facebook, Instagram och deras egna webbsida www.themightyride.com. Via en insamling på Facebook har de hittills samlat in 8 000 kronor. De tar också emot pengar via Swisch. Där har de ännu inte kunnat kontrollera hur mycket pengar de har fått in, men Valentin räknar med att det också handlar om omkring 8 000 kronor.

Alla pengar de får in ska gå oavkortat till förbundet.

Har ni fått mycket uppmärksamhet under resan?

– Det har vi fått många gånger. Senast var det i Norberg, där en äldre dam och hennes barnbarn kom fram när jag kokade kaffe på vårt stormkök. Folk är väldigt öppna och nyfikna!

Förutom att samla in pengar är målet att sprida kunskap om vardagen för funktionshindrade barnen och ungdomarna, och försöka få fler att engagera sig i arbetet riksförbundet bedriver.

– Vi brukar säga att vi cyklar för de som inte kan cykla - eller för de som cyklar på ett annat sätt!

De flög upp till Kiruna lördagen den 13 juli, där äventyret började.

Efter två veckor kom de ner till Höga kusten. Där väntade en tuff rutt; inte minst för Valentin Lazar, som inte är någon van cyklist.

– Höga kusten är en enda berg- och dalbana, säger han.

Lazar brukar som sagt inte cykla.

– Jag har ingen erfarenhet av cykling, men jag är löpare, så den goda konditionen finns.

– Min kompis Sam är däremot en riktig cyklist. Han har gjort en svensk klassiker tre gånger, fortsätter han.

I Västmanland sov de över hos kompisar, men till största delen har duon tältat.

Hur känns det i kroppen, så här långt?

– Det konstiga är att man alltid har ont i kroppen på nya ställen. Nu har jag ont i ryggen. Förra veckan var det i knäna. Det viktigaste jag har lärt mig är att verkligen vila.

På fredag kväll sover de över hos en kompis i Askersund innan resan går vidare på lördagen. Nästa fredag räknar de med att nå målet: Malmö. Lagom till när Malmöfestivalen slår upp portarna.

– Vi kommer att vara med på "Manifestivalen". Den arrangeras av RBU, som kommer att ha en parad för medlemmar. Då ska vi berätta om vår resa och insamling.