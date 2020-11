Avgående Kif-tränarna såg rött efter solklar hands: "De får vara direkt odugliga"

En bit bort, kanske 30 meter, firas det tämligen vilt.

Piteå IF grejade kontraktet via sin 1–0-seger på Behrn arena.

– Det är inte roligt att förlora den här matchen, och det är ta mig fan inte roligt att bli bortdömd, muttrar Stefan Ärnsved med mörk blick.

Först, anledningen till ilskan.

En situation i 80:e minuten i Piteås straffområde. En lång boll kommer in, slåss solklart bort av en försvarande hand, med armen sträckt rakt upp i luften.

Straff, givetvis, men den uteblev.

– De är fyra stycken som inte ser den. Det är faktiskt helt obegripligt, säger Martin Skogman, den andra halvan av den tränarduo som avslutade sin tid i Kif Örebro med varsitt rött kort.

Skogman fick sitt andra gula när han protesterade ganska vilt i samband med den uteblivna straffen.

Stefan Ärnsved fick sitt när han efter matchen var mycket tydlig med sin åsikt om domarnas insats.

Varsitt rött – snacka om att lämna med eftertryck?

– Haha, ja, det hör nog inte till vanligheterna, säger Skogman skrattande.

Men blir snabbt allvarligare.

– Det är ju inte bra, så klart. Men frustrationen där och då blir sådan. En poäng hade räckt till sjätte plats, och vi har kört hårt för att nå det målet. En straff hade hjälpt oss i 80:e minuten.

– Då hade vi kunnat gå för att vinna också, Piteå hade klarat sig med en poäng och hade knappast anfallit i det läget.

Men Kif Örebro gjorde ingen bra match. Piteå tog ledningen efter en av många hörnor i första halvlek, då Kif faktiskt knappt var i närheten av motståndarnas straffområde.

– Vi gör ingen bra match, framför allt tekniskt sett, vi klarar inte av att spela bort dem. Men vi kämpar ganska bra på slutet och får lite tryck. Men vi är inte tillräckligt heta och bra i dag, summerar Skogman.

– Framför allt är första halvlek inte alls bra. Andra är okej, säger Ärnsved.

Sista matchen med gänget. Summera känslorna nu, är det bara ilska?

– Ja, just nu är det bara frustration. Det ställs så höga krav på alla, men de som ska blåsa i pipan får vara direkt odugliga. Utan att det händer något. Jag tycker att det är för jäkla tråkigt att vi inte kan få bättre ordning på det, så att vi alla kan få en mer rättvis bedömning i matcherna, dundrar Ärnsved, efter viss tvekan.

– Det är inte första gången man känner så här, tyvärr, säger han.

Och Skogman fyller i:

– Jag står just nu i valet och kvalet om jag ska välja att fortsätta jobba med dam- eller herrfotboll. Och i såna här lägen känner jag att, nej, vad ska jag hålla på med damfotboll för. Det blir ju inte bättre.

Ord och inga visor det. Ni tycker att det är ett seriöst problem, nivån på domsluten i damfotbollen?

– Det är absolut ett seriöst problem. Det är klart att det finns bra domare, Lovisa (Johansson, dagens domare) har också gjort bra matcher. Men som team, med fjärdedomare och assisterande, totalt sett är det inte tillräckligt bra. Det är det inte, säger Martin Skogman.

Fick ni någon förklaring till att det inte blev straff efter matchen?

– Hon säger att den tog på en röd arm (Kif-spelare). Men Det är inte ens en röd arm i närheten, konstaterar Skogman.

Säsongen är över. Kif Örebro slutar på en sjunde plats, vilket är en placering bättre än fjolåret. Ett steg i rätt riktning, även om sjätteplatsen (övre halvan) hade betytt mycket internt.

Så, vad händer i kväll?

– Vi ska äta en middag tillsammans bara. Vi kommer att tacka av några som lämnar redan i morgon. Lindsey (Agnew) och Cali (Farquharson) stannar någon dag till, men reser hem i veckan.

– Just nu känner man att middag räcker, men det är klart att det hade varit kul att göra en lite längre kväll. Men som läget är med en pågående pandemi så får vi ta det försiktigt.

Framtiden, nästa säsong, är oskriven för Skogman – "vill inte säga något om den än" – medan Stefan Ärnsved går tillbaka till sitt heltidsjobb mor fotboll på Grillska Gymnasiet.

Kif Örebro–Piteå 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 (36) Julia Karlernäs.

Hörnor: 1–10.

Varningar: 3–0.

Utvisningar: Martin Skogman, Stefan Ärnsved, Kif Örebro.

Domare: Lovisa Johansson.

Publik: 50.

Kif Örebro inför 2021

Tränare: Stefan Ärnsved, Martin Skogman (båda lämnar)

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Emma Östlund (do), Maja Regnås (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).