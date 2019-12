Avkriminalisera inte drogmissbruk

En viktig pågående debatt är den om att avkriminalisera drogmissbruk, mest vanligt förekommande gäller detta cannabis. Det finns tusen argument för att det skulle vara bra men också tusen argument för att det är dåligt. För egen del vill jag argumentera för Liberalernas fastställda politik.

Vi säger nej till avkriminalisering. Det ska inte finnas några kryphål där langare kan gömma sig. Tar vi bort viktiga incitament för polisen att agera kommer högst troligt andra narkotikarelaterade problem att öka.

Vi vill att polisen ska fokusera på att hitta langare, smugglare och tillverkare men vi vill också att den som döms för bruk av narkotika ska få vård, inte straff. På så vis motverkar vi personlig misär från två håll samtidigt.

De personliga tragedierna som alltid följer i missbrukets spår ökar ju fler som fastnar i det.

Ett argument för att göra det lagligt att använda cannabis är att man på så sätt skulle minska kriminaliteten. Så har det inte blivit! I Colorado har legaliseringen inte fått några större positiva effekter. I Justice Quarterly (nov 2019, The Cannabis Effect on Crime), visar det sig att brottsligheten i princip inte påverkats alls. Det man däremot sett är att barn i tio- elvaårsåldern springer omkring med cannabis på gatorna och den svarta handel man var ute efter har hittat nya vägar.

De personliga tragedierna som alltid följer i missbrukets spår ökar ju fler som fastnar i det. Andelen som drabbas av cannabisrelaterade psykoser kommer att öka och riskerna att gå vidare med andra droger ökar sannolikt. ”Min son började med marijuana och nu tar han andra droger också” säger Ricky från Colorado i ett radioinslag från Sveriges Radio. Ricky ångrar bittert att han var för en legalisering och säger: ”Jag har inte sett oss få något tillbaka, som kan kompensera för alla problem vi fått.”

Vi kan glädjande läsa om att alkoholkonsumtionen minskat bland de unga.

Ett motargument som jag inte sett några bra svar på är varför vi medborgare ska acceptera fler trafikolyckor med drogpåverkade förare? Det verkar som att de som vill avkriminalisera droger tycker det är viktigare med friheten att droga än friheten för andra att slippa bli utsatta för trafikolyckor. Överallt där droger konsumeras finns drogrelaterade trafikolyckor.

Vi kan glädjande läsa om att alkoholkonsumtionen minskat bland de unga. Faktiskt så dricker dagens tonåringar mindre än någonsin. Trots att alkohol är en laglig drog har vi alltså lyckats minska konsumtionen. Varför det blivit så är inte utredarna säkra på än. De tror dock att det beror på attitydförändringar hos vuxna.

Liberalerna har nolltolerans mot drogrelaterat lidande och död.

Därför tycker jag det är extra sorgligt att se vuxna människor argumentera för att vissa droger som hittills varit förbjudna ska bli tillåtna. Att attityden ändrats och att cannabis prisas som en harmlös drog måste få ett stopp.

Jag vill uppmana alla att anamma Liberalernas ståndpunkt i denna fråga. Liberalerna har nolltolerans mot drogrelaterat lidande och död. I Gymnasienämnden har vi lierat oss i ett gemensamt politiskt program för att nolltoleransen också ska bli till verklighet på våra gymnasieskolor. Liberalerna vill att vi i samhället gör allt vi kan för att hjälpa missbrukare att bli fria men att kriminella låses in.

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna, 2:e vice ordförande gymnasienämnden