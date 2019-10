Avslöja kompisens otrohet eller inte? Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: Min vän vill att jag ljuger för hennes skull, vad ska jag göra?

Hej, jag är i ett etiskt dilemma.

En av mina vänner är otrogen. Hon är alldeles upptagen av den nya kärleken och har dragit in mig i detta. Hon ljuger hejvilt för sin man. När hon träffar den andre så säger hon att hon är med mig. Nu i helgen stötte jag på hennes man som förstås frågade om hon inte var med mig. Jag drog då också till med en lögn. Jag blev arg på min kompis, och hon mer eller mindre krävde att jag ska vara lojal mot henne. Jag tycker hon har en jättefin man och jag förstår inte att hon kan hålla på så här.

Vad ska jag göra?

Svar: Uppgiften som vän är inte att i första hand informera hennes make

Hej du som vill vara en god vän!

När din vän utmanar dina egna moraliska värderingar är det lätt att snabbt känna sig förpliktigad att gripa in, att ställa tillrätta. Det är lätt att glömma att det är vännen som bär det ansvaret.

Som vi förstår det blir det ett dilemma då du själv inte tycker att man ska ljuga för den man lever med eller ha flera partners samtidigt. Hade du själv tyckt att detta varit helt okej, hade det ju inte varit ett dilemma för dig.

Vänskap blir ofta bättre när man talar om var man själv står, men också vad man inte kan ställa upp på. Uppgiften som vän handlar i den här situationen mest om att vara stöttande. Få din vän att reflektera och förhoppningsvis ta upp det som skett med sin man, där det hör hemma. Uppgiften som vän är inte att i första hand informera hennes make om det bedrägliga som pågår.

Om du inte förstår varför din vän gör så här mot sin man, och kanske även mot sig själv och sitt förhållande, då kan det vara bra att tänka på vad en sann vän kan bistå med. Att vara frågande, nyfiken och undrande: ”Hur blev det så här mellan dig och din man?”. Om du har den inställningen kommer du kunna stötta din vän i samtal som kan leda mot en ökad förståelse för er båda, och kanske även få din vän att upptäcka saker kring sitt förhållande. Saker hon inte tänkt på.

Vi vill också poängtera att det är viktigt att du med bestämdhet talar om för din vän att du inte tänker ljuga för hennes skull då det är uppenbart att du mår dåligt av det. Vänskap bygger på att man kan vara sig själv tillsammans med sin vän.

Familjerådgivarna

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning