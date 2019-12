Avslöjar: Axel Kjäll bekräftar ÖSK-bud på länsrivalens skyttekung: "Ville ha mer pengar"

Axel Kjäll bekräftade redan i november att han hade Erik Björndahl "i tankarna inför 2020". ÖSK-managern gick så långt att han menade att det skulle vara ett tjänstefel av honom om han inte hade haft det.

Sedan dess har det varit relativt tyst om ÖSK-intresset för örebroaren som har gjort 28 mål på två säsonger i superettan för Degerfors efter flytten från moderklubben BK Forward.

I helgen avslöjade Karlskoga tidning att Erik Björndahl var nära en utländsk klubb som visade sig vara en ligaklubb i Polen. Björndahl har varit på besök i klubben under veckan och verkar vara nära ett kontrakt.

Axel Kjäll bekräftar nu att ÖSK har gjort ett konkret försök att värva skyttekungen från länsrivalen.

– Jag vet om att han är i Polen men jag har inte sett något officiellt ännu och det är så att innan han har sajnat så kan allt hända. Om han skriver på för den här polska klubben så är det över för den här gången men det finns alltid en framtid, säger Axel Kjäll.

Vi har gjort ett försök med Degerfors ville ha bättre betalt

Perioden innan Björndahl reste till Polen la ÖSK ett bud på spelaren – som Degerfors inte tyckte var tillräckligt bra.

– Det är en spelare som vi är intresserade av och vi har haft en dialog med Degerfors och en stund innan han åkte till Polen la vi ett bud på honom som Degerfors inte accepterade. Vi har gjort ett försök med Degerfors ville ha bättre betalt, konstaterar Axel Kjäll.

ÖSK-managern tränade Erik Björndahl i BK Forward och känner honom väl.

– Det är en spelare som jag gärna hade sett i ÖSK men om han nu hamnar i Polen önskar jag honom all lycka där. Det är inga konstigheter.

Vi jobbar kontinuerligt med spelare som ska in eller ut. Så är det alltid den här perioden på året

ÖSK sänder under torsdagskvällen sin årliga "uppesittarkväll". Förra året presenterades värvningen av Daniel Björkman under kvällen och i supporterkretsar har det spekulerats om en liknande kupp under kvällens sändning. Axel Kjäll menar att det inte är sannolikt med en ny värvning redan nu.

Men arbetet med truppen pågår för fullt.

– Vi har en bild av vilka spelare som är intressanta för oss och vi jobbar kontinuerligt med spelare som ska in eller ut. Så är det alltid den här perioden på året, säger Axel Kjäll.

ÖSK-truppen är stor och Kjäll kan vara tvungen att banta den innan han fyller på med fler. ÖSK-managern bekräftar intresse för en eller flera spelare.

– Det finns intresse för några av våra spelare. Där finns det inget som är tillräckligt konkret för att vi ska gå ut med det men det handlar både om spelare som har spelat mycket och gjort det bra och andra spelare som inte spelade så mycket under den gångna säsongen.