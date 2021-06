Avslöjar – dubble världsmästaren blir örebroare efter VM i sommar: ”Har hittat hus i Hagaby”

När truppen till VM i orientering i Tjeckien i juli presenterades på tisdagen saknades som väntat orienterare från länet.

Martin Regborn har precis kommit tillbaka efter sin stressfraktur och tvingades bryta helgens båda testtävlingar, och varken Lilian Forsgren, Josefin Tjernlund eller Jonatan Gustafsson har presterat på tillräcklig nivå.

Men en länsboende löpare blir det ändå i truppen – eftersom dubble världsmästaren Jerker Lysell, 32, flyttat hit. Han, sambon Anna Birkestål och den ettåriga dottern bor tillfälligt i Gusselby utanför Lindesberg och får nycklarna till huset i Örebro den 2 augusti.

– Vi har bott i Norrköping tidigare, men min flickvän är från Köping och hon ville komma närmare föräldrarna, så det är på den vägen. Jag hörde av mig till Asplunds Bygg och fick börja jobba direkt. Vi håller på med ett rotjobb i Varberga nu, vi river ut gamla miljonprogramslägenheter, totalupprustning. Jag är arbetsledare, och det är väldigt kul och lärorikt, säger Lysell.

– Vi har hittat hus i Hagaby, men det är bra att det inte är inflyttning förrän i augusti, för det blir ändå mycket med VM-laddningen och jobb och bröllop och dop i sommar.

Just nu är Lysell deltids-tjänstledig för VM-satsningen. Under hela sitt vuxna liv har Lysell annars varit orienteringsproffs och pluggat lågfrekvent vid sidan av, men i vintras bestämde han sig för att ta ett vanligt jobb. Då var han precis klar med utbildningen samtidigt som de efterhängsna skadeproblem gick in på tionde året. I det läget hade han inga större förhoppningar om sommarens världsmästerskap, men nu har kroppen börjat svara igen.

– Jag har haft problem med knäna också, men vaderna har varit det största långtidsproblemet, de har varit ett gissel i väldigt många år. Jag fick min första stressfraktur för tio år sedan, och det har varit en liten misär. Jag har försökt med allt: Långsam upptrappning, alternativ träning – men ska man prestera på VM-nivå lär man köra de tuffa passen också, och då tar kroppen stryk, säger han.

– Jag har opererat knäna tidigare och jag opererade vaderna också, för ett och ett halvt år sedan. Jag har haft problem efter det också, men jag vet inte om det handlat om att de ska lägga sig till rätta eller om det är dödsdömt ändå. Men jag har kommit igång hyfsat bra nu, och vaderna har hållit ihop i vår, och nu har jag fått besked från Håkan (Carlsson, landslagschef och förbundskapten från Örebro) om att jag får springa VM-sprinten, så det blir det full satsning.

Lysell tog VM-guld i sprint 2016 och i sprintstafett 2017, och har totalt fyra VM- och två EM-medaljer på meritlistan. Efter tre år utan internationella mästerskap, på grund av skadorna, gjorde han comeback på EM i maj och var sekunder från final i knockoutsprinten.

När han nu får chansen på VM igen finns bara ett mål.

– Att vara bäst är det som räknas för mig, det har det alltid varit. Det är därför man håller på, därför man fortsätter kämpa. Man kan fundera på varför jag inte tröttnat tidigare, med tanke på alla skador, men det är kul med elitidrott – man får åka på träningsläger, se världen. Men sedan handlar det om att vinna också, det är i grunden därför man håller på, säger han.

– Det går fort att bli tjock och fet och värdelös när man väl lägger av också, så det gäller att verkligen bestämma sig för när det är dags. När man kommit upp i min ålder går det inte att hålla upp i fyra år och sedan göra comeback. Jag har sagt att om det går åt helvete nu, då skiter jag i det. Men funkar det kan jag lika gärna håla på i åtta år till.

Trots flytten till Örebro är det inte aktuellt att börja springa för Hagaby Goif eller någon annan länskubb. Inte just nu.

– Det är stor chans att jag byter till en Örebroklubb framöver, men först efter elitsatsningen är över. Jag kommer vara trogen min klubb hemma i Bollnäs, Rehns BK, tills dess. Jag har inte bott i Bollnäs sedan jag var 14–15 år, men jag har hjärta i kubben och det är deras ekonomiska stöttning som gjort det möjligt för mig att vara proffs. Så jag kommer fortsätta vara dem trogna.

VM i Tjeckien pågår 3–9 juli. Sprinten avgörs lördagen den 3 juli och mixedsprintstafetten dagen därpå.

Sveriges VM-trupp

Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna, Sara Hagström, IFK Göteborg, Hanna Lundberg, OK Renen, Karolin Ohlsson, Järla, Lisa Risby, OK Kåre Lina Strand, Göteborg-Majorna, Johanna Öberg, OK Linné.

Herrar: Gustav Bergman, OK Ravinen, Max Peter Bejmer, IFK Göteborg, Isac von Krusenstierna, OK Kåre, William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, Jerker Lysell, Rehns BK, Albin Ridefelt, OK Linné Emil Svensk, Stora Tuna.

Reserver på hemmaplan: Emma Bjessmo, IFK Lidingö, Axel Granqvist, OK Ravinen, Simon Hector, Snättringe SK.

VM-programmet: Sprint (kval och final) 3 juli, sprintstafett 4 juli, medeldistans 6 juli (kval och final), stafett 8 juli, långdistans 9 juli.