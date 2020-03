Avslöjar: Han lämnar Örebro Hockey: ”Jag hade helst velat vara kvar”

Han hade hunnit spela en match i slutspelsserien med Vita Hästen dit han var utlånad från Örebro. Men någon mer hockey blev det inte för Viktor Lodin eller någon annan för den delen heller. Coronapandemin har medfört i att hockeysäsongen ställts in.

– Det är så klart tråkigt. Man hade ju tänkt på det ett tag att gå in i playoff med Vita Hästen, sedan komma tillbaka till Örebro och fortsätta där, säger Lodin.

I stället väntar nu en lång väntan på nästa säsong. Lodins kontrakt med Örebro går ut och nu berättar han att det inte blir en fortsättning i Närke.

– Det kommer inte att bli något mer i Örebro, säger han.

Det är hundra procent klart?

– Ja, det är klart att det inte blir det. Sedan får vi se vad det blir härnäst.

Ett besked som ännu inte kommunicerats ut av Örebro Hockey men ett beslut som det hunnit gå en tid sedan det togs.

– Det var för någon månad sedan. En och en halv, kanske två månader. Jag hade helst velat vara kvar men med min säsong som inte blev som den hade tänkt sig så ville inte Örebro förlänga.

Det har varit jättejobbigt, faktiskt.

Nej, det blev ju inte den säsongen han eller någon annan hade hoppats på för honom personligen. Redan under försäsongen blev han sjuk under en vecka där laget spelade tre matcher. Skadorna och sjukdomarna har kommit och gått och han har under två olika sejourer varit utlånad till Vita Hästen.

– Det har varit turbulent. Först blev jag sjuk, sedan gjorde jag illa AC-leden i axeln precis innan seriestart. Sedan har jag aldrig riktigt fått det att funka och sedan blivit lite sjuk igen. Det har inte varit någon vidare säsong så man får komma tillbaka starkare till nästa.

Hur jobbigt har det varit mentalt?

– Det har varit jättejobbigt, faktiskt. Man har byggt upp förväntningar och allt sådant där och kraven har varit högre på en, men jag har inte lyckats leva upp till det.

Har du känt en press?

– Nja, det är väl mer jag själv som satt mycket press liksom.

Nu väntar en jakt på ny klubbadress för 20-åringen från Leksand som spenderade totalt fem år i Örebro Hockeys organisation.

– Jag har väl lite alternativ men det är inget jag kommer gå ut med.

Pratar vi SHL eller hockeyallsvenskan?

– Det är väl lite både och. Men man får ha lite is magen nu när läget är som det är.

Jag har alltid trivts i Örebro, både i staden och i omklädningsrummet

Lodin draftades förra året i andrarundan av Ottawa Senators och de vill också ha saker att säga till om gällande ny klubbadress.

– Jag har varit i kontakt med dem och de har gett förslag på en klubb som de tycker jag ska spela i men jag får se hur det blir.

Avslutningsvis, hur skulle du sammanfatta din tid i Örebro Hockey?

– Bra. Jag har alltid trivts i Örebro, både i staden och i omklädningsrummet. Från det att jag var junior i J18 och sedan i J20 där det tog fart mitt första år där, sedan fick jag chansen att vara med i A-laget. Jag har bara positiva grejer att säga.