AVSLÖJAR: Julkonserten i tv lever vidare tack vare örebroare – i annan stad : "O helga natt var fantastiskt"

O helga natt var under många år en av Örebros stora jultraditioner. Tiotusentals människor samlades på Stortorget för en jättelik julkonsert. Evenemanget spelades också in och sändes under flera år på TV4.

Men O helga natt har gått i graven.

Och då har TV4 letat efter ersättare. Nu har de hittat en – tack vare en örebroare.

Fred Sjöberg leder Örebro kammarkör, bor i stan och var själv med och ledde kören under O helga natt under många år. En körprofil i stan, helt enkelt. Men han jobbar även som kulturskolechef i Vingåkers kommun.

Efter en sändning i Partille tidigare år och som gick ut till elva länder i Europa kom han kontakt med det produktionsbolag som tidigare varit med och sänt O helga natt. De började prata. Det slutade med att han lyckades få TV4 att gå med på att sända en stor julkonsert från västra Vingåkers kyrka.

– Det ska noggrant understrykas att det inte är O helga natt i Vingåker. Vi gör en stor inomhuskonsert i en kyrka, Bohus big band från Göteborg kommer, ett av Sveriges absolut bästa och mest professionella storband. Och så har jag frågat min kammarkör. Men artisterna kan jag inte avslöja än. Det är under upphandling.

Med andra ord: Den konserten tar över O helga natt från Örebros roll i tv-tablån. I alla fall i år.

Fred Sjöberg menar att det är synd att O helga natt så abrupt fick ett slut.

– O helga natt var ett fantastiskt evenemang under alla år som pågick. Det är bara sorgligt att det blev som det blev. Förra året blev det ju ingenting, exempelvis, säger han och betonar att han då endast var en del av de artister och musiker som deltog och inte själv inblandad i produktionen:

– Jag var där som musiker och dirigent. Men jag kan konstatera att det var synd att ett sådant evenemang försvann. Men då är marknaden fri.

Samtidigt ser han fram emot att få vara del av en ny typ av konsert och evenemang – där kapellmästaren från O helga natt, örebroaren Pelle Ankarberg, också kommer att vara med.

– Vi har jobbat med kommunen och det lokala näringslivet. Det blir ett fint projekt för Vingåkersbygden att samla sig omkring. Det är en spännande och positiv resa, säger han och fortsätter senare:

– 20.00 på TV4 på en julafton. Det är ju vad man kan kalla "prime time" och väldigt värdefullt för en liten kommun att få komma ut på den marknaden.

Inspelningen sker 21 december. Och då är det snabba ryck efter det.

– De har bara en dag på sig att klippa ihop allt. Sedan vill TV4 ha programmet. Men det är uppemot 50 personer som jobbar med det, säger Sjöberg och fortsätter:

– Det ska bli jätteroligt. Jag är glad och det är inspirerande på många sätt.