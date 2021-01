... till ”Bekymrad Örebroare”, NA 27 december.

Munskydd hjälper inte om den används på fel sätt; som jag märkt överallt, den hänger på hakan, folk drar den upp och ner eller ta av sig och lägga i väskan. Det är fel. Viruset sprids så.

Plus att om man bär munskydd ögonen är oskyddade och viruset kommer in via ögonen .

Håll avstånd sprita händer och gå inte bland folkmassorna.

”Sjuksköterska”

Örebro