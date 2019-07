Axel Kjäll efter Häckens anfallskross av ÖSK: "Spelarna försöker och kämpar men det räcker inte"

ÖSK förlorade under söndagen med 3–0 mot Häcken, efter en mållös första halvlek där Häcken redan från start visade prov på sitt kvicka och anfallsglada sätt.

– Det var en rättvis seger. Det bästa laget vann. Häcken borta är en av allsvenskans absolut tuffaste matcher, säger ÖSK-managern Axel Kjäll efter matchen.

Den första halvleken slutade 0–0, och ÖSK såg ut att kunna försvara sig genom matchen på ett ganska stabilt sätt.

– Vi gick in i den här matchen med idén att göra ytan mellan backlinje och mittfält så litet som möjligt, och släppa till ytor på kanterna istället. Det gjorde vi ganska så bra i första halvlek, men det resulterade i att vi blev för låga. När vi väl fick bollen hade vi svårt att komma ut med den, säger Kjäll.

– I speluppbyggnaden hade vi också behövt ta hand om bollen bättre, men första halvlek släpper vi till färre målchanser.

Det började smälla till först i andra halvlek. I matchens 57:e minut gjorde Häckens stora talang Daleho Irandust mål efter ett snyggt solonummer, och 1–0 var ett faktum.

– Inför andra halvlek pratade vi om att försöka lyfta upp positionerna lite, och pressa lite högre. Med risk för att bli långa kunna nypa fast någon boll. Det lyckades väl sådär, vi släppte in mål på en individuell prestation och kanske lite svagt försvarsspel, säger Kjäll.

– Efter det styrde Häcken och det kändes som att det skulle mycket till för att vända matchen. Vi gjorde ett försök, och spelade med två anfallare för att få lite mer folk högre upp i planen. På slutet skapade vi någon målchans, men Häcken vinner rättvist.

Kjäll hade varnat sina mannar för Alexander Jermejeff inför matchen. Den 190 centimeter långe anfallaren har en viktig roll i Häckens anfallsspel och det var ÖSK väl medvetna om.

Det var just denne Jeremejeff som i den 62:a minuten fick utöka hemmalagets ledning till 2–0. Stunden senare bytte Häcken in förra årets skyttekung Paulinho, som bara behövde vara på planen i tre minuter innan han dundrade in 3–0.

Förlusten på Bravida arena blev ÖSK:s tredje raka sedan återstarten av allsvenskan i slutet av juni.

– Vi behöver steppa upp och göra det bättre. Spelarna försöker och kämpar, men det räcker inte idag. Absolut bäst var fansen som var här, och stöttade oss matchen igenom. För mig som örebroare värmer det att se att dom gör det, säger Kjäll.

I matchen saknades Johan Bertilsson och Martin Broberg, som båda två blivit sjuka sista dagarna före match. Bertilsson åkte med till Göteborg för att känna efter, men fick kasta in handduken. Broberg däremot kunde konstatera redan innan avfärd att spel inte skulle bli aktuellt.

Borta var även Daniel Björkman som var avstängd, och de fyra långtidsskadade spelarna Fabio Silva, Daniel Björnquist, Dennis Collander och Johan Mårtensson.

Carlos Strandberg startade på bänken, då han just kommit tillbaka från sin skada och inte är redo att spela 90 minuter. Istället klev han in i 65:e, precis som Agon Mehmeti.

Med från start fanns dock Albin Granlund, som gjorde efterlängtad comeback efter att ha skadat sig under uppehållet.

– Albin har varit borta ett tag och vi visste i hans roll som wingback att han kanske inte skulle ha kraften att orka fylla på så mycket. Vi förväntade oss också en matchbild där vi skulle få försvara mycket och det reder han ut bra. Fullt godkänd, men sen mattas han av precis som hela laget sista 20 minuterna. Det är skönt att ha honom tillbaka, säger Kjäll.

BK Häcken – ÖSK 3–0 (0–0)

Mål: 1–0 (57) Daleho Irandust, 2–0 (62) Alexander Jeremejeff, 3–0 (74) Paulinho

Varningar: 0–2 (Filip Rogic, Arvid Brorsson)

Publik: 5162

ÖSK:s startelva

Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Arvid Brorsson – Albin Granlund (ut 87), Nordin Gerzic, Filip Rogic, Kevin Wright – Rodin Deprem (ut 65), Viktor Prodell (ut 65), Jake Larsson

Avbytare: Mathias Karlsson, Helmer Andersson, Michael Omoh, Agon Mehmeti (in 65), Simon Amin, Carlos Strandberg (in 65), Adam Bark (in 87)