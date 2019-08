Axel Kjäll efter uddamålsförlusten mot Häcken: ”Är en match där det inte riktigt stämmer för oss”

Inför matchen ÖSK:s match hemma mot BK Häcken fanns det goda förhoppningar bland hemmasupportrarna om att plocka poäng mot BK Häcken. Laget som faktiskt var det senaste motståndet ÖSK föll mot i allsvenskan. Det var i början i början av juli. Efter det har ÖSK spelat fyra matcher utan förlust (två vinster och två oavgjorda). Men mot Göteborgarna skulle den sviten få sitt slut då två mål signerade Joona Toivio och Viktor Lundberg räckte för bortaseger. ÖSK hade i slutet häng på en pinne efter Agon Mehmetis reducering med fem minuter kvar, men kvitteringen uteblev. Och på den efterföljande presskonferensen var managern Axel Kjäll besviken över hur laget presterade stora delar av matchen.

– Vi känner att det är en match där det inte riktigt stämmer för oss. I starten har vi svårt att hitta positionerna och vi får jobba oss in i matchen. Sen när de gör målet tycker jag vi är inne i en bra period. Vi har en fast situation som går utanför och de går mål på sin strax efter. Och jag tycker det påverkar oss resten av halvleken.

En del Axel Kjäll väljer att lyfta som en styrka hos motståndet är deras sätt att agera när de tagit ledningen.

– Häcken är skickliga på två saker när de leder. Ett är att spela av tid och sen är de duktiga i omställningarna där de hotar oss vilket gör att vi inte riktigt kan få till det trycket vi vill förrän på slutet.

– Jag tycker det är starkt av oss att ändå hitta en väg in i matchen när Agon gör 2-1. Efter det tycker jag vi gör ett gott försök att forcera. Jag tycker att den delen plus mitten av första är rätt bra, sen finns det andra delar där jag tror vi kan bli bättre.

I och med Filip Rogic skada och Martin Brobergs avstängning tvingades Axel Kjäll stuva om i offensiven. Lösningen blev Jake Larsson och Johan Bertilsson i de två rollerna bakom Carlos Strandberg. En konstellation ÖSK-managern upplever fungerade skapligt.

– Det är spelare som har tydliga spetsegenskaper i Johan som är duktig framför och Jake som är duktig bakom backlinjen. Så det handlar också om att hitta rätt ytor. Men jag tycker att båda gör det helt okej. Jake har assisten till målet där han gör en fin prestation. I andra försöker vi hitta honom bredare för att attackera därifrån och få honom i en-mot-en-lägen. Men båda gör en godkänd insats.

Upplever du att ni saknar tyngd i boxen utan Filip Rogic?

– Filip har sina styrkor och svagheter. Att komma in i boxen med fart är en styrka, men vi hade nog behövt haft fler inspel för att kunna reflektera över det. Vi får in för lite bollar i straffområdet.

Under andra halvlek valde ÖSK att förändra offensiven och sätta in Yaser Kasim och Agon Mehmeti. Det i hopp om att skapa ett mer kontinuerligt tryck emot Häckens tajta försvar. Och tränaren är tillfreds med sina inhoppare, även om han är säker på att det finns mer att hämta.

– Tanken var att Yaser skulle ge oss passningsspel och stabilitet. Fysiskt var han bra då han blir bättre och bättre för varje dag som går. Sen tycker jag hans prestation pendlar lite i halvleken. Men han kommer in i det mer och mer. Sen är det kul att Agon får komma in och göra mål. Han tillförde energi på slutet med sitt inhopp.

ÖSK–BK Häcken 1–2 (0–1)

Mål: 0–1 (34) Joona Toivio, 0–2 (80) Viktor Lundberg, 1–2 (87) Agon Mehmeti

Varningar: Johan Bertilsson (ÖSK), Agon Mehmeti (ÖSK), Peter Abrahamsson (BKH)

Startelva ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson (ut 77), Michael Almebäck, Albin Granlund - Daniel Björnquist (ut 56), Nordin Gerzic, Simon Amin (ut 71) – Kevin Wright- Johan Bertilsson, Carlos Strandberg, Jake Larsson

Avbytare ÖSK: Mathias Karlsson, Arvid Brorsson (in 77), Yaser Kasim (in 56), Adam Bark, Viktor Prodell, Agon Mehmeti (in 71), Rodin Deprem

Startelva Häcken: Peter Abrahamsson – Adam Andersson, Rasmus Lindgren, Joona Toivo (ut 46), Oskar Sverrisson – Ahmed Yasin, Erik Friberg, Gustav Berggren, Daleho Irandust (ut 81), Viktor Lundberg - Gustaf Nilsson (ut 63).

Avbytare Häcken: Christoffer Källqvist, Johan Hammar (in 46), Juhani Ojala, Alexander Faltsetas (in 81) , Kwame Kizito (in 63), Ali Youssef, Benjamin Arapovic

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 4181