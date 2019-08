Axel Kjäll om Carlos kapacitet, svåra besluten och stora känslorna efter rysarsegern: "Stolt som ur-örebroare"

Carlos Strandberg såg ut att ha avgjort matchen mot Sirius. Det hade han. Men innan det var klart väntade ett galet nagelbitardrama för ÖSK-managern Axel Kjäll.

– När vi gör 4–0 kändes det som att vi var i hamn. Det är det farligaste i fotboll. Sedan gör de mål efter bara två minuter efter vårt 4–0-mål. Då är Sirius inne i matchen igen. De får målen precis i rätt läge för dem. De lever på ett mål, och precis när det håller på att ebba ut så får de ett till, och så får de ett till, säger Axel Kjäll om det otäcka slutskedet av matchen.

Det blir ett mentalt spel under de sista trettio minuterna som man inte kan träna på.

Sirius kom i offensiv våg efter våg. Och ÖSK:s försvarsspel handlade i slutet bara om att rensa undan bollen så långt som möjligt.

Vid sidan av försökte Axel Kjäll att rädda den hotande situationen och hålla huvudet kallt.

– Från sidan resonerar jag så att det är så pass stressigt när målen börjar komma att det gäller att hitta en jämn balans mellan taktiska justeringar, byten och en tro på de som är ute på planen. En eloge till att vi klarar av det. Det blir ett mentalt spel under de sista trettio minuterna som man inte kan träna på. Det känns otroligt skönt att vi reder ut det.

Efteråt firade han och laget tillsammans med det stora tillresta ÖSK-klacken.

– Idag är jag lite extra stolt som ur-örebroare när jag ser hur många ÖSK:are som är på plats, hur de sjunger för oss under matchen, hur de sjunger med oss efter matchen och kombinerat med det slitet som spelarna gör.

Det såg ut som att Carlos Strandberg spelade i en egen klass idag. Vad är din kommentar om hans insats?

– Jag tycker att han har gjort många matcher men det här är någonstans hans bättre prestationer. Vi är duktiga på att hitta honom i en-mot-en-situationer. I vissa matcher har vi inte utnyttjat honom tillräckligt mycket i hans förmåga i de situationerna. Spelarna runt omkring honom är duktiga idag men hans prestation sticker ut.

– Där ser man vilken otrolig kapacitet som det finns i honom.

Som tränare antar jag att du helst skulle hålla ihop det här laget under resten av säsongen?

– Jo, så är det. Vi har fått en bättre kontinuitet under hösten. Idag var Albin (Granlund) borta och "Dajje" (Daniel Björnquist) kommer in och gör ett bra jobb. Och tittar vi på bänken så har vi spelare som är nära startelvan. Vi har Agon Mehmeti som hoppade in, vi har Viktor Prodell som jag tycker gjorde en riktigt bra cupmatch mot Nyköping. Bertilsson vet vi vilken kapacitet han har i allsvenskan. Så det finns duktiga spelare runt laget.

– Som tränare vill jag absolut behålla den här truppen.

Det kommer säkert att bli en hel del beslut att fatta under den här veckan.

Och som manager vill du sälja...?

– Ja, det är väl de två stolarna som jag hamnar på. Alla beslut som vi fattar så tittar vi både långsiktigt och kortsiktigt på det som är bäst för laget.

Övergångsfönstret i bland annat Ryssland stänger 2 september. Carlos Strandberg har uppgetts vara högaktuell för en miljonutlåning till Al-Hazm i Saudiarabien vars övergångsfönster stänger sista augusti.

Axel Kjäll tror på en hektisk slutspurt de sista dagarna.

– Vi får se. Det är ungefär åtta dagar kvar på fönstret och det enda vi vet är att vi inte kan ta in någon spelare. Och hastigheten i klubbarnas processer ökar markant under den sista veckan. Det kommer säkert att bli en hel del beslut att fatta under den här veckan. Det gäller bara att ta de beslut som är bäst för ÖSK Fotboll.