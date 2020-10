Axel Kjäll om förlusten mot Falkenberg och tv-sända cupmatchen: ”Mycket talar för att vi kan studsa tillbaka”

ÖSK förlorade mot Falkenberg med 2–1 men laget har ingen tid att deppa. Redan på onsdag väntar bortamatch i svenska cupen mot division 1-laget IFK Haninge – en match som NA-sporten direktsänder.

– Jag tycker att väldigt mycket talar för att vi kan studsa tillbaka i cupen. Vi får samla ihop styrkorna. Matchen mot IFK Haninge är en tävlingsmatch som vi måste vinna, säger ÖSK-managern Axel Kjäll.

Ni spelar tre matcher på sju dagar – hur hanterar ni det täta matchandet?

– Vi har haft såna här perioder tidigare i år och jag tycker att det är ett fullt godkänt schema med tre dagar mellan matcherna, säger Axel Kjäll.

IFK Haninge ligger trea i division 1 norra och har häng på kvalplats till superettan efter den starka segern mot toppkonkurrenten Sylvia under lördagen.

Axel Kjäll var besviken efter matchen men lyfte ändå fram det han tyckte var positivt med matchen. Bland annat var han glad att Malmö FF-lånet Romain Gall fick starta för första gången i ÖSK.

Det var inte i nivå med matchen mot Varberg som var ett rejält bottennapp.

Han ser också en skillnad mot förlusten mot Varberg i augusti.

– Allt är inte ridå ner. Romain Gall har två hundraprocentiga målchanser i första där vi kan ta ledningen och vi har läge att göra 2–1 innan deras segermål. Jag tycker att Romain Gall gör en bra match i sin första start men jag var orolig för hur länge han skulle orka då valde vi att plocka av honom.

– Den här prestationen var inte bra men det var inte i nivå med matchen mot Varberg som var ett rejält bottennapp.

Falkenberg kom till spel med tre raka förluster och utan skadade Gustaf Nilsson, Falkenbergsprodukten som är inlånad från BK Häcken för att rädda kvar klubben i allsvenskan. Istället var det de två nigerianska anfallarna Nsima Peter och John Chibuike som bildade anfallspar.

Två veteraner som bara gjort totalt två mål på hela säsongen. 32-årige Chibuike var mållös inför matchen men skapade flera gånger stor förvirring i ÖSK-försvaret.

– De två forwards gör det jobbigt för oss när de tar sig framåt i planen med ett ganska enkelt men effektivt spel. Det var ingen överraskning för oss men det var en sån detalj som gjorde att vi inte fick grepp på matchen.

Axel Kjäll konstaterar att hans ÖSK-lag inte lyckades bibehålla den starka offensiven eller den stabila defensiven som laget har visat upp på hemmaplan under hösten.

– Vi var förberedda på det som väntade oss i en fysisk match mot ett lag som skulle kriga för varje meter. Över 90 minuter hanterade vi inte det som vi borde, erkänner Axel Kjäll.

Det blev ingen rytm i matchen och när man summerar matchen så tjänar Falkenberg på det.

Efter den mållösa första halvleken försämrades ÖSK-spelet efter paus.

– När vi kommer ut i andra skulle vi försöka att spela lite större och inte bara spela små kombinationer och att vi skulle sätta vårt försvarsspel lite högre upp. Men i den andra halvleken faller vi in i deras spel, det blev ingen rytm i matchen och när man summerar matchen så tjänar Falkenberg på det.

Ändå kunde det ha blivit en vändning.

– När vi gör 1–1 har vi en jättechans att göra 2–1 men istället får vi ett mål emot oss på en fast situation. När vi släpper in 2–1 gick vi upp och spelade med två anfallare och skickade in Kevin Wright som med pigga ben skulle få in lite bollar i boxen men det blev ingen större effekt av det, säger Axel Kjäll.

Nu väntar först den tv-sända cupmatchen mot IFK Haninge på onsdag. Sedan är det hemmamatch mot Helsingborg på söndag.

– Det är jädra stor besvikelse men det handlar för oss om att studsa tillbaka snabbt och vi har inte så lång tid på oss. Vi är inte nöjda med prestationen men vi måste blicka framåt.