Axel Kjäll om ÖSK-supportrarna firande av klarade kontraktet: ”Vill inte begränsa oss”

I och med segern mot IFK Göteborg är laget i praktiken klart för allsvenskt spel 2021. Och supportergrupperingar förbereder nu att fira "Helige Hagges Helgodag" som sedan 2017 firas den första lördagen efter det att ÖSK säkrat fortsatt allsvenskt spel.

Samtidigt är åttondeplacerade ÖSK formstarkast i allsvenskan och har de senaste nio omgångarna tagit 19 poäng och snittar under samma period 2,11 poäng per match. Och vid seger mot Kalmar FF på söndag tangerar laget klubbrekordet med sex raka segrar på Behrn arena.

Supporterprofilen Johan Cedersjö, medgrundare av supporterfalangen Svartvita i Stockholm ser inget paradoxalt med att fira räddat kontrakt.

– Absolut inte! Nästa år firar jag gärna det stora helgonets dag redan till midsommar med 45 poäng på kontot efter 15 omgångar, skriver Johan Cedersjö.

NA-sporten frågar Axel Kjäll om vad han tycker om det närkingska fenomenet?

– Först och främst är det kul att en sådan spelare som ”Hagge” (Patrik Haginge) får en sådan dag med tanke på vad han har gjort för klubben. Och en viktig del för oss är såklart att säkerställa det allsvenska spelet år för år. Det har vi gjort ganska tidigt flera år i rad, vilket tyder på en stabilitet, säger ÖSK-managern.

Axel Kjäll fortsätter resonemanget om firandet av det räddade allsvenska kontraktet:

– Samtidigt vill vi inte att det ska bli måttstocken eller begränsa oss. Vi vill verkligen titta uppåt i tabellen. Målet är att ta nästa lag ovanför oss, säger Axel Kjäll.

Har du tänkt på att kontraktet säkrades i söndags?

– Nej, faktiskt inte. Efter i söndags har jag dels tänkt på rekordet för hemmasegrar som vi kan tangera mot Kalmar och dels att det var några lag ovanför oss i tabellen som tappade poäng som vi kan försöka jaga i kapp, säger Axel Kjäll.

Senast under tisdagen var det vänsterbacken Kevin Wright som sa att han tror att ÖSK kan ta fyra segrar under de resterande omgångarna. Samma budskap kommer från nästan alla spelarna.

– Segern mot Helsingborg var ett avstamp för att titta uppåt i och med den här segern mot IFK Göteborg kan vi göra det ännu mer på riktigt. Det är en positiv känsla just nu, säger Axel Kjäll.

TV: Se när Helige Hagges Helgodag firas 2018: ”Ska bli en hundraårig tradition”

Segern på Gamla Ullevi var också första gången som Axel Kjälls ÖSK tog den tionde segern för säsongen.

Både 2018 och 2019 stannade antalet segrar på nio.

Även när det gäller poängsnitt per match så är det en rejäl förbättring där Axel Kjäll, som huvudansvarig, har snittat 1,12 poäng per match men nu snittar 1,38 poäng per match.

– Det är kul att höra. Man pratar mycket om prestationer eftersom vi vet att det är det som leder till bra resultat, men statistiken, antalet segrar och poäng är förstås viktigt. Framförallt känns det bra att vi har så stora möjligheter att öka på poängen med fyra matcher kvar.