Axel Kjäll om supportrarnas oro: ”Fullt förståeligt” • Nyckelspelarens nya smäll • Måltorkan

ÖSK-managern Axel Kjäll var besviken efter förlusten i Kalmar och förstod supportrarnas oro.

– Fullt förståeligt. Anledningen att supportrarna stöttar ÖSK är att de lever för klubben. När allt känns bra och vi vinner matcher är glädjen enorm och när vi förlorar är man väldigt besviken, säger Axel Kjäll om oron som växer i ÖSK-leden.

Är du själv orolig?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag är besviken eftersom jag tycker att vi kan mer. Den besvikelsen landar också in i en energi att göra en jäkligt bra vecka. Men under de här fem timmarna i bussen hem så kommer vi vara besvikna. Det har alla spelare, ledare och supportrar rätt att känna. Sedan när vi träffas för att dra igång träningen när vi ses på Behrn arena så är det upp på hästen igen. Och jag som ledare måste vara den som visar det mest. Men just nu är det en jäkligt svår besvikelse.

ÖSK kom till spel med Östersundskrossen i bagaget och den 5–0-förlusten gjorde att Axel Kjäll valde att försöka att sätta defensiven. Framåt hade laget svårt att skapa några heta målchanser.

Axel Kjäll medger att det handlade om matchplanen.

– Vi lyckades med matchplanen som var att hålla ihop laget bättre men det skedde på bekostnad av var vi vinner bollen och vårt eget bollinnehav. Vi hade behövt spela ett bättre anfallsspel när vi fick tag på bollen. Vi hade för få passningar, vi hittade inte vägarna att ta oss framåt på planen och fattade fel beslut i de avgörande lägena.

Under hela vintern har mycket av förberedelserna ägnats att sätta ett intensivt presspel som skulle ge bollvinster högt upp i banan.

– Man kan tala om den berömda filten. Drar man upp den lite så täcker den inte fötterna och drar man ner den så fryser man om öronen, säger Axel Kjäll.

ÖSK-managern fortsätter:

– Med facit i hand så skulle vi ha tryckt ännu mer. Men om vi hade rett ut det och gjort något mål på våra chanser så skulle det ha setts som en perfekt taktiskt genomförd match. Det är så små detaljer som är avgörande.

Hur uppfattade du Kalmars avgörande mål?

– När Isak Jansson blir rättvänd med boll måste vi vara snabbare att döda ytan bakom men de hittar ett genomspel mellan Hussein (Ali) och Micke (Almebäck) och sedan är det ett bra avslut, säger Axel Kjäll.

Minuterna innan målet fick Johan Mårtensson en smäll på foten. Han kämpade vidare, trots att han helt uppenbart inte kunde röra sig. När målet kom hade ÖSK hunnit byta ut mittfältaren mot Daniel Björnquist som kom in som högermittfältare och Dennis Collander tog Mårtenssons plats till höger på det centrala mittfältet.

Det plötsliga personalbytet kan ha spelat in när luckan uppstod i ÖSK:s högerförsvar.

– Vi kanske inte var riktigt samsynkade i den ytan som Johan Mårtensson hade skyddad fram tills dess.

Det är klart att det är oroväckande

Mårtensson tvingades byta efter en smäll på den fot som höll honom borta från spel under några veckor efter träningsmatchen mot Malmö FF i mars.

– Det är klart att det är oroväckande eftersom det är samma fot som han har haft problem med förut. Jag tror att det blir svårt att säga något nu, kanske svårt att säga något i morgon (måndag). Vi får se på tisdag hur det ser ut, säger Axel Kjäll.