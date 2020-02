Axel Kjälls första ord om värvningsbomben: "Det tråkiga svaret är..."

►ANALYSEN: Därför kan Jack Lahne välja ÖSK – "ÖSK:s trackrecord med Carlos Strandberg väger tungt"

Expressen avslöjade under onsdagen att ÖSK är detaljer ifrån att låna in Jack Lahne från den franska Ligue 1-klubben Amiens. När NA-sporten når Axel Kjäll är ÖSK-managern hemlighetsfull kring en eventuell affär.

– Det tråkiga svaret är att för tillfället finns det inte så mycket att kommentera om det. Det mer utbredda svaret är att det är en duktig spelare, som har en enorm potential och som har gjort avtryck i allsvenskan tidigare. Det är en spelare som jag vet väldigt väl vem det är.

Är ÖSK nära att förstärka med någon spelare?

– Det är en definitionsfråga om vad som är nära. Det har funnits tillfällen då vi har varit nära en spelare och vi har jobbat väldigt hårt och mycket och sedan har det inte hänt någonting. Det jag kan säga är att vi söker offensiva förstärkningar och det har vi gjort under en tid. Om det innebär att vi är närmare idag än igår är svårt att säga något om.

– Vi har jobbat med det här under en period och vi får se. Förhoppningsvis mynnar det ut i något konkret.

Hur ser du på att låna kontra att köpa en spelare?

– Om vi ska låna in en spelare så ska det vara en spelare som går in och förstärker laget tydligt eller så är det en spelare som kommer in med egenskaper som vi saknar. Det är också fakta att när det handlar om lån så är det spelare som antingen är på en nivå som vi inte har råd att ta hela ta hela lönekostnaden eller råd att betala övergångssumman.

2018 kom den danske mittbacken Viktor Tranberg in under hösten och ersatte Brendan Hines-Ike när amerikanen såldes till belgiska Kortrijk. Och förra året lånade ÖSK in Carlos Strandberg precis när allsvenskan började.

En viktig del är att det är spelare som är väldigt positiva till lånet.

Två lån som Axel Kjäll menar slog väl ut.

Han ser en nyckel i att spelarna ville till ÖSK.

– En viktig del är att det är spelare som är väldigt positiva till lånet. Det ska vara hungriga spelare och tittar vi på våra tidigare lån så har Viktor Tranberg och Carlos Strandberg varit exempel på spelare som har fått ett litet hack i sin karriär men som har en väldigt stor potential och är hungriga att komma in och utveckla sig själv men också ÖSK.

– Lån handlar om att ge oss kortsiktig effekt och göra omgivningen bättre och hjälpa oss att ta poäng.

Andreas Skovgaard finns redan i klubben på lån – hur många kan eller ska man ha i ett lag?

– Det beror på profilen på spelaren och vad man har i truppen. Jag tror inte att det finns ett maxtak på antalet lån men vi har en strategi där vi vill bygga på våra egna, både unga och mer erfarna spelare. Men man kan krydda det med något lån för att få en extra spets eller egenskap.