Axel Kjälls nya order – så förändras ÖSK-spelet: "Handlar inte om att sparka långt"

Under 2019 spelade ÖSK främst med en trebackslinje som managern Axel Kjäll vred och vände på i olika delar av spelet. En vingback blev yttermittfältare en annan blev högerback i en fyrbackslinje. I slutet av säsongen testade Axel Kjäll en formation som mer innebar en fyrbackslinje.

När ÖSK under lördagen spelar första träningsmatchen för året så är det med en fyrbackslinje. Och det är en manager som också manar till en större vilja att spela ett snabbare och rakare anfallsspel.

– Något som vi har identifierat under förra året är att vi behöver få in fler bollar bakom motståndarnas backlinje, säger ÖSK-managern Axel Kjäll.

För den som har sett träningarna under blåsiga januari kommer formationsbytet inte som en överraskning. Under internmatcherna har Axel Kjäll ställt upp båda lagen med en fyrbackslinje och offensivt har budskapet varit glasklart. "Försök att spela in bollen bakom motståndarnas backlinje".

Axel Kjäll utvecklar det taktiska resonemanget:

– Det handlar inte om att vi ska ha mittbackar som ska stå och sparka långa bollar men får vi spelare som är opressade i gynnsamma ytor måste vi försöka hitta in bakom motståndarens backlinje oftare. Om vi kommer in där fler gånger så ökar det våra chanser att skapa målchanser och förhoppningsvis göra mål.

Det har varit en av de stora grejorna som vi har jobbat med i vårt anfallsspel

Vinterträningen utnyttjas nu till att slipa på de nya detaljerna.

– Det har varit en av de stora grejorna som vi har jobbat med i vårt anfallsspel, att bli lite rakare och tydligare i vissa lägen. Tidigare har vi jobbat ganska mycket med att bli rättvända framför motståndarens backlinje och därifrån försöka att ta oss framåt. Det finns fortfarande kvar men nu tittar vi på hur vi kan spela en tidigare boll, säger Axel Kjäll.

Formationen kallar han 4-3-3. Under internmatchen i tisdags spelade insländska provspelaren Bjarki Steinn Bjarkason till vänster och Robin Book till höger. Mer offensiva mittfältare än klassiska yttrar i en tremannakedja.

– Utgångspunkten är 4-3-3 med en fyrbackslinjen, tre centrala mittfältare och tre mer offensivt balanserade spelare.

Nästan alla tränare tonar ner betydelsen av sifferkombinationer. I den moderna fotbollen är spelsystemet en utgångspunkt som kan förändras beroende på situation och skede i matchen.

– Vi pratar mycket om våra principer för hur vi vill spela anfalls- och försvarsspel och det är inte så mycket avhängigt av formation. Men det är klart att vart vi väljer att sätta spelarna på planen får en viss påverkan. Mot Linköping kommer vi att testa den här formationen och sedan utvärderar vi så får vi se om vi gör något annorlunda mot Jönköping.

Axel Kjäll säger "principer" och menar då sättet spelarna ska tänka utifrån olika situationer.

Till exempel: Vilken yta som ÖSK ska söka när man har bollen i anfall. Eller hur man ska tänka när man gör en spelvändning. Eller vilka ytor som ska attackeras vid inspel.

– Det är större principer som vi kommer att jobba med under hela året. Det är klart att formationen påverkar men spelarna ska ändå ha en förståelse för grundprincipen.

►Inför ÖSK–Linköpings City

Tid: Lördagen 18 januari klockan 13.00.

Var: Behrn arena i Örebro.

Motståndet: Linköpings City spelade kom förra säsongen trea i division 1 norra och missade det kvalspel som Umeå FC tog sig till superettan via. Efter säsongen lämnade tränaren och örebroaren Melke Alan klubben. En annan Örebro-bekanting är anfallaren Adam Larsson som gjorde åtta mål under debutsäsongen i division 1. Hela fyra av dem kom i storsegern, 6–1 mot Karlslunds IF i höstas. Dock har även han lämnat klubben.

Axel Kjälls tanke var att låta hela truppen få speltid mot division 1-laget Linköpings City. Men landslagsuppdrag (Niclas Bergmark och Hussein Ali), sjukdom (Jake Larsson och Johan Mårtensson) och några skadekänningar gör att det blir lite fler minuter på vissa spelare.

Agon Mehmeti rehabiliterar en öm hälsena, Martin Broberg ett lår/knäproblem och Fabio de Sousa är inte i full träning efter korsbandsoperationen. Dessutom är det frågetecken för Nordin Gerzic och Arvid Brorsson som just är tillbaka i full träning.

Minst fyra spelare upp från akademin. Anfallaren Nadir Ayéva och mittfältstrion Anton Ingves, Joel Andersson-Segerlind och Noel Milleskog tränade med A-truppen under fredagen och kommer att spela men det kan bli ytterligare spelare som får speltid i A-laget.

Erik Björndahl debuterar förutsatt att alla papper hinner bli klara efter anfallarens övergång från Degerfors IF.