Axén dödar ÖSK-supportrarnas drömmar om guld i framtiden: "Handlar om att bli best of the rest"

ÖSK har spelat en statistroll under den allsvenska hösten. Laget har mött Hammarby, Djurgården, AIK och avslutar hemma mot Malmö FF. Fyra lag som kämpar eller har kämpat om SM-guldet i en rekordjämn avslutning av allsvenskan. Tre lag kan fortfarande vinna guld när den sista omgången spelas på lördag.

Alexander Axén menar att fotbollssupportrarna i Sverige kommer att få vänja sig med att guldkampen står mellan ett begränsat antal klubbar som har överlägset större ekonomiska muskler än de andra klubbarna i allsvenskan.

– Det kommer att bli en topp sju allsvenska och sedan blir det "best of the rest" där det handlar om att bli åtta, säger Axén.

Nu har vi fortfarande en topp som i alla fall består av sju lag

Han menar att resultaten i allsvenskan bevisar att den trenden kommer att hålla i sig.

– Om vi tittar på den här säsongen, när topp 7-lagen möter lagen från tio och neråt... Det är inte 1–0, det är inte 2–0. De vinner med tre-fyra-noll och så åker de hem. Vi har kommit dit i svensk fotboll. I Italien, England och Spanien är det två eller tre lag. Nu har vi fortfarande en topp som i alla fall består av sju lag, men skillnaden från tidigare är att de här lagen inte går på några minor längre, säger Axén.

ÖSK har den här säsongen vunnit mot AIK och IFK Göteborg av topplagen. Dessutom fick ÖSK med sig ett kryss mot IFK Göteborg på Behrn arena. Annars är det idel förluster och totalt 6–19 i målskillnad mot topplagen.

– Någon gång kan det studsa fel för någon av de här klubbarna, då kanske Blåvitt den sköraste. Men de har byggt upp sin ekonomi så jag tror inte att det kommer att hända. Pengarna avgör och det är är en sjulagsserie.

Kommer IFK Norrköping att orka vara ett av de sju topplagen – sett över tid?

– Ja, eftersom de har byggt upp att många unga spelare vill komma dit för att de vet att det är en språngbräda utomlands och att Norrköping kan lägga på telefonluren när en klubb ringer och säger att de vill ge 18 miljoner för Simon Thern eftersom Norrköping vill ha 25 miljoner. Det kan inte de andra lagen. Man ringer inte till Norrköping och ger ett skambud. Det är något de har byggt upp över tid och det kommer att rädda dem och göra att de studsar upp igen när man känner att det håller på att tippa.

– Det skulle inte förvåna mig om de köper loss Sead Haksabanovic för 20 miljoner, om de tror att de kan sälja för 40. Varför inte.

Alla dina nyförvärv måste bli succé om det ska bli en topplacering.

Om ett annat lag ska kunna bryta dominansen krävs det en enorm träffsäkerhet, rätt beslut och värvningar.

– Det är problemet för lagen som ligger där nere. Du har inte råd med ett enda misstag. Alla dina nyförvärv måste bli succé om det ska bli en topplacering.

ÖSK har sett sina publiksiffror minska under säsongen. Snacket på stan handlar ofta om att "klubben inte har något att spela för". Men Alexander Axén är imponerad av lagets säsong.

– ÖSK har gjort en jättebra säsong resultatmässigt. Laget har aldrig legat därnere, de vinner mot de här sämre lagen. ÖSK är stabilt men alla här i Örebro tycker att det är så tråkigt att de bara blir åtta eller nia. Men klubbens omsättning är elva eller tolva i allsvenskan så varje gång de blir bättre än det så har de gjort en bra säsong.

Axén menar att en klubb som ÖSK kan utmana om en plats bland de sju, men bara under enstaka säsonger – och det är omöjligt att kontinuerligt lyckas med en sådan bedrift.

– I det här läget kan en klubb som ÖSK vara uppe fyra eller femma under ett maximalt år. Sedan kommer du att bli sönderköpt och du får börja om från början igen. Det är realistiskt att göra det var femte år. Det tar så lång tid att bygga upp något.

– Det hjälper inte om ÖSK dubblerar sin omsättning, det hjälper inte att de kommer upp i hundra miljoner i omsättning. Jag ha varit och träffat klubbar som jag är jätteimponerad av hur de jobbar och de ligger på 120 miljoner idag. De säger att de måste upp till 250 miljoner kronor. De har en plan där man ser att det kan hända.

Jag ser inte att ÖSK kan gå från 56 miljoner i omsättning till hundra.

ÖSK har inte lyckats öka sin omsättning dramatiskt under de senaste åren. 2018 omsatte klubben 56 miljoner vilket var mindre än klubbar som Brommapojkarna, Kalmar och Dalkurd. Upp till storklubbarna är klyftan enorm. Malmö FF omsatte 2018 343 miljoner kronor och AIK, BK Häcken, Djurgården, IFK Göteborg och Hammarby ligger långt över hundra miljoner.

– Jag ser inte att ÖSK kan gå från 56 miljoner i omsättning till hundra. De har aldrig gjort det tidigare. När vi sålde många spelare 2016 så kom vi upp i 60 miljoner och många sa att det inte var så långt kvar. Men året efter var man nere på 47 igen, säger Axén.

Och inte ens en fördubbling skulle egentligen räcka.

– Om ÖSK kommer upp i hundra miljoner så är de fortfarande långt efter. Jag menar, om Malmö går med 150 miljoner plus varje år. Vad är det säger att du kan vara med uppe i toppen för att du dubblar din omsättning?

Det var självklart att vi var tvungna att sälja de spelare där det fanns bud.

Axén var själv tränare 2016 när ÖSK låg fyra efter våren men föll tillbaka under hösten efter att man hade sålt Daniel Gustavsson, Kalle Holmberg, Alhassan "Crespo" Kamara och Jacob Rinne under sommaren.

– Jag ska inte vara stöddig men det året hade vi inte varit sämre än fyra om vi hade fått behålla laget. Då hade vi ändå någon form av "ekonomisk dopning" eftersom alla nyckelspelarna var på sitt sista år på kontraktet och lönerna var låga. Det var självklart att vi var tvungna att sälja de spelare där det fanns bud. Jag, som tränare var med på det, men jag kan förstå som supporter om man nästan ger upp i det läget. När man är tvungen att riva och börja om igen, säger Axén.

Även om ÖSK är chanslöst i kampen om det allsvenska guldet menar Axén att det finns en chans att fylla det tomma troféskåpet. Den chansen finns i att vinna Svenska cupen.

– Cupen är det som ÖSK har störst chans att försöka vinna någonting i framtiden, säger Alexander Axén.

2015 togs sig Axén och ÖSK till final mot mot IFK Göteborg efter att ha slagit ut både Malmö FF och Elfsborg. Men när finalen skulle spelas hade formen försvunnit och ÖSK hade inlett allsvenskan svagt. ÖSK tog ledningen men förlorade med 2–1.

En förlust som fortfarande grämer den förre ÖSK-tränaren.

– Det är fan att vi hamnade så snett efter semifinalen mot Elfsborg. Efter den matchen vinner vi inte en match på åtta matcher. Hade vi haft en normal form så hade vi vunnit mot IFK Göteborg i finalen. Vi ledde ändå med 1–0 i halvtid, men vi var inte alls igång. Men framgång för en ÖSK-supporter är att vara med och rota i cupen. Annars är det sju till nio eller kanske då sex till nio.

Hur ska klubben och supportrarna förhålla sig till den här nya verkligheten?

– Jag fattar att klubben och marknadsavdelningen måste vara positiva, annars blir det ju jättekonstigt. Man kan inte säga att nia är bra. Men det går inte att säga det för då går ingen på matcherna. Jag tror inte på jippogrejor, att ställa en hoppborg och ett tält bakom ett hörn och tro att det kommer göra att två tusen till kommer.

Alexander Axén tror att ÖSK och Örebro Hockey kan gynnas av konkurrens och samarbete mellan klubbarna.

– En sponsor vill vara där det är mycket folk. Är det inte mycket folk så kommer sponsorn att titta någon annanstans. Men jag är någon som tror att det är bra, både för ÖSK och Örebro Hockey, att de har varandra. Man måste bara bli bättre. Det är för enkelt att säga att de slåss om samma sponsorer. Det är upplevelsen som gör att publiken bestämmer sig för att vara med på en av grejorna.

Över tid så är det svårt men i en match kan vi störa dem. Och kan vi göra det en match så kan vi göra det två matcher och så får man ta det därifrån

Axén menar samtidigt att det finna möjlighet att rubba de allsvenska giganterna i enskilda matcher. Och om det är möjligt en gång så går det att upprepa.

– Man kan inte ge upp och säga att man är helt chanslös när man ska möta Malmö FF. Man måste försöka och hitta ett sätt. Över tid så är det svårt men i en match kan vi störa dem. Och kan vi göra det en match så kan vi göra det två matcher och så får man ta det därifrån. Annars kan man ge upp, säger Axén.

– Supporterskap är martyrskap. Det enda som en ÖSK-supporter kan göra är att fortsätta att gå på matcherna. Hur konstigt det än låter. När ett lag förtjänar det som minst så behöver man gå som mest.