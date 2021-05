Axén om ÖSK-läget • Allain-frågan • Hotet i spelschemat: ”Den matchen är otroligt viktig”

Discovery-experten Alexander Axén pekar på lördagens match mot Halmstad som en nyckelmatch för ÖSK:s säsong.

– ÖSK måste först och främst vinna mot Halmstad hemma. Den matchen är otroligt viktig. Det är en måste-match redan nu. ÖSK har samtidigt så mycket erfarenhet att man ska kunna ta sig samman och köra på men det blir lätt negativt runtomkring och då börjar folk tvivla, säger Alexander Axén.

Är ÖSK på väg ur allsvenskan?

– Nej, jag är inte ett dugg orolig för det, om jag ska vara ärlig. Men det är klart att det just nu inte ser bra ut och man kan inte bara tänka att det ordnar sig men man har den kapaciteten i laget att de inte ska behöva vara där nere.

ÖSK slog det negativa klubbrekordet för mållös inledning i allsvenskan mot IFK Norrköping i söndags. Men trots 360 minuter utan mål så är det inte det som Alexander Axén skulle jobba hårdast med just nu.

– Det kanske låter konstigt, eftersom man inte har gjort något mål, men det går inte att prata om anfallsspelet nu. Det får man ta när man har satt defensiven, inte tvärtom. Man måste jobba hårt defensivt och ställa om därifrån, säger Alexander Axén och syftar på att laget släppte in tre mål och massor av målchanser mot IFK Norrköping senast.

Alexander Axén har spejat in i ÖSK:s spelschema under den kommande tiden och ser en fara i att laget kommer att möta flera topplag, både före och efter EM-uppehållet.

– Om det fortsätter att gå trögt nu under de här första åtta matcherna innan EM så är det inte kul att ha den där starten efter uppehållet. Det ÖSK kommer att bygga upp under uppehållet kommer verkligen att sättas på sin spets under de första matcherna efter EM. Och man vill ju ha segrar så snabbt som möjligt eftersom det leder till nya segrar.

ÖSK:s nye målvakt Bobby Allain har satts i fokus efter inledningen där ÖSK släpper in mer än två mål i snitt

– Örebro har varit bortskämda med Oscar Jansson under flera år. Nu måste man få ordning på försvarsspelet och jag tycker att Bobby Allain har hög kapacitet men att han hittills har varit för ojämn. Jag hör att Mergim Krasniqi är bra och när han är redo så måste man kanske byta, som jag gjorde ibland med Jacob Rinne och Oscar Jansson, bara för att väcka liv i laget, säger Alexander Axén som var ÖSK-tränare mellan sommaren 2014 till augusti 2017 då Axel Kjäll tog över inför hösten.

Skulle du göra det målvaktsbytet nu?

– Jag har inte sett träningarna så det är svårt för mig att säga. Men jag har aldrig varit rädd för att byta målvakt. Ibland måste man göra det. För att väcka upp något och göra en förändring. Men jag har inte sett någon träning och det kanske är så att Bobby Allain är helt överlägsen, säger Alexander Axén.

Experten menar också att det inte behöver vara så dramatiskt att byta målvakt.

– För en utländsk målvakt är det här inte så konstigt. Det är så det fungerar utomlands. Det är i Sverige som målvakten ska vara ohotad hela tiden. Jag tycker att man ska gå på konkurrenssituationen. Försvaret tränar ju hela tiden med den andra målvakten också. Det behöver inte vara något problem.

Mergim Krasniqi har till skillnad från Bobby Allain stor erfarenhet från spel i Sverige och han har vaktat Norrbys mål i hundratals matcher i superettan och division 1.

Alexander Axén menar också att Krasniqi som är en större målvakt också skulle kunna höja ÖSK:s försvarsspel vid inlägg och hörnor.

– De har inte några jättestora mittbackar och släpper in en del mål på inlägg och i luften. Kanske Krasniqi kan komma in där och hjälpa till?

ÖSK möter Halmstads BK på Behrn arena på lördag. Halmstad är nykomling i allsvenskan och ligger på elfte plats med fyra poäng.