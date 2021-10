Axén sågade ÖSK – Mårtenssons svar: ”Det håller jag inte med om”

I våg efter våg kom IFK Göteborg till anfall i bottenmötet mot ÖSK.

Johan Mårtensson som endast har tränat för fullt i två träningar de senaste veckorna fick se sitt lag bli utspelet, upprullat och knappt hålla i bollen under de första 45 minuterna.

– Vi hade lite problem. Dom dominerade i den första halvleken, så var det. Sen ville Marcus (Lantz) göra lite förändringar i halvtid så jag var redo då.

Trots det enorma spelövertaget lyckades gästerna hålla bollen borta från målet. En rad täckta skott gjorde att ställningen var 0–0 när klockan hade passerat 43 minuter.

Men en frispark senare, ett drömmål, från Oscar Wendt som tryckte upp bollen i bortre krysset gjorde att IFK ledde i halvtid med 1–0.

– Det är en passning och sen är dom inne på vår planhalva. Vi ger dom för mycket tid och dom får slå mycket inlägg utan press.

Blåvitt dominerade den första halvleken säger Mårtensson. Alexander Axén var mer kritiskt till ÖSK. I pausen sa han i Discovery: "Jag har faktiskt inte sett en sämre spelidé någonsin".

– Det håller jag inte med om. Absolut, vi hade en liten mer defensiv inställning eftersom vi spelade en fembackslinje. Vi har släppt in över 40 mål, vi måste tighta till det. Vi var inte aggressiva i rätt ytor. Dom fick för mycket tid överallt.

Därefter var det dags för Mårtensson att göra entré. Och ÖSK fick direkt ett lyft jämfört med den första halvleken.

– Vi är lite bättre. Vågar lite mer, slår inte bara ifrån oss bollen när vi får den, har lite mer passningar inom laget och vågar kliva lite mer. Kombination med att Blåvitt ligger där dom ligger, dom har 1–0 och i deras sitts kan det bli en mental grej.

Hur kändes hälen under matchen och nu efteråt?

– Den är okej, den känns okej. Det var bara att köra, det var så mycket adrenalin, det är 15 000 och kollar. Lite trött i slutet men det är inget man tänker på. Jag försökte väcka laget, basicgrejer, vinna närkamper och spela bollen till rätt gubbe.

Bottenlagen har lika många matcher spelade. Vinst för Degerfors och IFK, båda lagen på 25 poäng. Halmstad på kvalplats med 23 poäng, ÖSK med 16.

– Det är som det är och vi kommer aldrig vika ner oss. Vi kommer träna hårt i veckan och sen är det jätteviktig match mot Degerfors där vi måste vinna, vi måste vinna matcher. Det värsta vi kan göra är att lägga oss ner och dö, det kommer vi aldrig göra. Det är sju finaler kvar.

IFK Göteborg – ÖSK 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (44) Oscar Wendt, 2–0 (94) Oscar Wendt.

Varningar, IFK: –. ÖSK: David Seger.

Domare: Victor Wolf.

Publik: 13 345.

IFK Göteborg (4-4-2)

Ioannis Anestis – Alexander Jallow, Mattias Bjärsmyr, Carl Johansson, Oscar Wendt – Hosam Aiesh (ut 82), Gustav Svensson, August Erlingmark, Tobias Sana – Marcus Berg, Oscar Vilhelmsson (ut 66)

Ersättare: Bernardo Vilar Estevão Jeronimo, Robin Söder, Ole Söderberg, Gustaf Norlin, Simon Thern (in 82), Kevin Yakob (in 66), Filip Ambroz

ÖSK (3-4-2-1)

Bobby Allain – Nasiru Moro, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard – Daniel Björnquist (ut 75), Kevin Walker, Benjamin Hjertstrand (ut 82), David Seger (ut 45) – Nahir Besara, Jiloan Hamad (ut 69) – Agon Mehmeti (ut 45)

Ersättare: Martin Broberg (in 69), Jake Larsson (in 82), Johan Mårtensson (in 45), Rickard Friday (in 45), Hussein Ali (in 75), Nordin Gerzic, Mergim Krasniqi