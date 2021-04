Axling hittar tröst i naturen: ”Lätt att låta mörka tankar ta över”

Artist: Axling

Titel: ”Fåglarnas sista sång”

Genre: Indie rock

Nu, 29/4, släpps Axlings nya singel genom indiebolaget "it is what it is". "Fåglarnas sista sång" är den andra singeln från hans kommande EP som kommer hösten 2021.

Om låten: ”Den här låten handlar om livets snabba vändningar. Med liknelser hämtade från naturens eviga kretslopp ville jag beskriva hur tiden kan läka sår. Såsom blommorna vissnar växer dem snabbt tillbaka för att blomma ut i vårsolens ljus – som med livet och en själv. Ibland när jag har en jobbig period så kan jag uppleva att jag var en bättre version av mig själv förut. Det är lätt att låta mörka tankar ta över en. Trots detta finns det alltid personer runt omkring en som fortfarande kan se att alla ens bra sidor fortfarande finns där. Det är något vackert i att kunna se sig själv med andras ögon – och genom detta bli påmind om vem en egentligen är."

Om artisten: ”Axling” är musikern Joakim Axlings soloprojektet. Han har turnerat och skrivit låtar i över tio år, och bland annat spelat i USA, större delar av Europa och Shanghai med sina band. 2006 fick Joakim Axling priset ”bästa osignade akt” på Manifestgalan med bandet Intohimo och 2016 nominerades ett av hans andra band, Ember Island, till årets nykomling i Denniz Pop awards.

I dag bor Axling i Nora och sedan hans debut-EP ”Framtidstro” släpptes i fjol har den spelats över 170 000 gånger.

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.